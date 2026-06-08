Manifestations en France pour dénoncer les manquements de la justice dans l'affaire Lyhanna

Des milliers de personnes ont manifesté dans plus de 160 villes françaises pour réclamer une justice plus protectrice des victimes de violences sexuelles, notamment des enfants, et pour rendre hommage à Lyhanna.

Ce lundi 8 juin 2026, une vague de manifestations sans précédent a balayé la France, avec des rassemblements dans plus de 160 villes. Des dizaines de milliers de citoyens, majoritairement des femmes mais aussi des hommes, des jeunes et des enfants, ont défilé pour dénoncer les dysfonctionnements de la justice dans le traitement des violences sexuelles , et particulièrement dans l'affaire Lyhanna.

Les slogans, nombreux, scandaient "Justice pour Lyhanna", "Plus jamais ça", "La parole des enfants n'est pas écoutée", ou encore "Darmanin démission". À Paris, le rassemblement initialement prévu place Vendôme a été interdit par la préfecture, mais les manifestants se sont malgré tout rassemblés place Lépine, puis certains ont tenté de se rapprocher de la Chancellerie. Des personnalités comme les actrices Anna Mouglalis et Judith Godrèche, ou la militante Femen, se sont jointes à la mobilisation.

À Agen, où le parquet instruit l'affaire Lyhanna, un millier de personnes s'est rassemblé. Des associations historiques comme NousToutes, la Fondation des femmes, Face à l'inceste ou le Collectif Féministe contre le viol, ont appelé à cette mobilisation. Elles dénoncent un système judiciaire qui protège davantage les agresseurs que les victimes, et dont la lenteur et les présomptions d'innocence excessive étouffent la parole des enfants.

Flavie Flament, qui a porté plainte contre Patrick Bruel, a déclaré : "Qu'est-ce qu'il y a de plus dangereux, un gouvernement et une justice qui laissent des violeurs dans la nature ou une manifestation de pacifistes qui vont faire en sorte que le monde se remette à l'endroit ?

". La magistrate Evelyne Sire-Marin a quant à elle rappelé l'impossibilité matérielle de traiter 70 000 dossiers concernant des mineurs dans des délais raisonnables,pointant les moyens insuffisants de la justice. Les organisateurs ont annoncé que ces rassemblements n'étaient qu'un début, et que le combat contre les violences masculines et pour une justice réactive se poursuivrait





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