Au cœur de la France, les manifestations de la troisième journée des syndicats, étudiants et gilets jaunes réunissent plus de 570 000 participants, principalement à Paris. Le 31 octobre a vu l'éclatement d'une bombe artisanale et 296 interpellations, tandis que la plupart des marches restent pacifiques. Le gouvernement, les syndicats et les forces de l'ordre rendent compte d'un climat social tendu et d'une mobilisation massive.

La troisième journée de mobilisation nationale, rassemblant syndicats, étudiants et gilets jaunes, a vu un afflux de manifestants légèrement en baisse par rapport à la semaine précédente.

À la capitale, la marche s'est déroulée du 15 de Bagnolet au 15 de Charenton, traversant les rues de Paris avec une ambiance majoritairement calme, bien que quelques tensions aient surgi vers la fin du cortège. Les forces de l'ordre ont décrété une dispersion pacifique et sont intervenues à proximité de l'incident qui a vu naître une bombe artisanale.

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Manifestations Nationales et Chiffres Officiels

Au même moment, des revendications d'une hausse de la dette publique ont été transportées par des milliers de participants dans les principaux centres urbains, de Lyon à Toulouse, en passant par Grenoble et Bordeaux, où des contrôles de la sécurité ont entraîné de nombreux perpétuant le sentiment de danger et de désaccord. Les chiffres publiés par le ministère de l'Intérieur confirment que les protestations ont compté entre 320 000 et 500 000 personnes à l'échelle nationale, dont environ 200 000 à Paris.

En effet, selon la préfecture de police, 70 000 manifestants ont défilé en périphérie la veille, tandis qu'un total de 296 personnes ont été interpellées alors que les forces de l'ordre repêchaient les comportements radicales. Le 24 octobre, le poids des manifestants était plus élevé, avec près de 385 000 participants et presque 1 000 interpellations.

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Parmi les incidents les plus marquants, un projectile mélangé à du Cal branda l'ingrenier des forces de l'ordre, entraînant des blessés dont un gardien de la paix de la 32e compagnie d'intervention de la DOPC qui a reçu un cocktail Molotov et a été soigné rapidement. Le ministère de l'Intérieur a rappelé que l'opposition à l'ordre public était toujours présente, tant à Paris qu'à Lyon, Toulouse, Grenoble, Bordeaux, Rennes et Marseille.

Tensions et Condamnation des Atteintes

Les intervalles de police ont insisté sur la présence "d'éléments radicaux" tentant d'entrer dans les centres-villes pour dégrader et piller, exigeant la vigilance de tous. Le syndicat majoritaire des cadres de la sécurité intérieure a publiquement condamné cette attaque, déclarant son incompréhension quant à l'insulte faite aux forces de l'ordre, prônant un soutien total à ces agents. Les autorités sanitaires et les pompiers ont été mobilisés avec célérité pour entretenir la sécurité et évacuer les zones sensibles.

Ces manifestations et les tensions qui les ont accompagnées ont rappelé la fragilité du climat social en France, soulignant la nécessité d'harmoniser les discours politiques et de répondre aux revendications légitimes des citoyens, tout en préservant l'ordre public.