Manifestations du 5 novembre : Syndicats exigent une hausse du Smic

En ce 5 novembre, les syndicats réclament une revalorisation du Smic face aux réserves du gouvernement et du Medef sur l'impact économique et l'emploi.

Plusieurs organisations syndicales françaises ont mobilisé leurs adhérents jeudi 5 novembre dans le cadre d'une journée interprofessionnelle de grève et de manifestations. L'objectif central de cette contestation sociale est d'obtenir une revalorisation significative du salaire minimum interprofessionnel de croissance, communément appelé Smic. Cette mobilisation s'inscrit dans un contexte de tensions entre les représentants du monde du travail et l'exécutif, ce dernier émettant des réserves fermes concernant les conséquences économiques potentielles d'une telle décision.

Demandes syndicales et seuils de revalorisation

La Coordination Française Démocratique du Travail, représentée par la CFDT, réclame explicitement une augmentation de 100 euros nets par mois pour le Smic. Cette revendication correspond à une hausse de 6,8 % par rapport au niveau actuel. La CGT, quant à elle, exige une augmentation immédiate de 10 % pour porter le Smic brut à 2 053,72 euros dans un premier temps, avant de viser 2 200 euros, tout en demandant le retour de l'indexation des salaires sur les prix. La Force Ouvrière propose que le Smic soit indexé à 80 % sur le salaire médian, dont le montant net était indiqué à environ 1 800 euros lors de l'échange. La CFE-CGC met l'accent sur le risque d'écrasement des échelles de salaire, tandis que la CFTC réclame au moins un coup de pouce de 0,6 % comme sous le précédent gouvernement.

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Réserves du Medef et du Ministère du Travail

Le président du Medef, Patrick Martin, a alerté publiquement sur les risques d'une telle revalorisation cumulative aux baisses d'allègements de charges prévues dans le budget. Il prévient qu'une telle mesure pourrait créer la pagaille dans les entreprises et fragiliser l'emploi. Le gouvernement, via le Ministre du Travail, a souligné que des hausses importantes pourraient entraîner la suppression de 250 000 emplois. Il craint également que les entreprises de services, notamment, répercutent cette hausse des salaires dans leurs prix, conduisant ainsi à une augmentation de l'inflation générale, un phénomène que l'économie française cherche à maîtriser depuis plusieurs mois.

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Contexte économique et historique du Smic

Le Smic actuel s'établit à 1 477,93 euros net. Une revalorisation mécanique de 2,4 % a été appliquée précédemment pour suivre l'inflation, permettant aux salariés touchant le Smic de bénéficier d'environ 35 euros supplémentaires par mois. Une nouvelle revalorisation automatique de l'ordre de 1 % est prévue au 1er janvier, bien que les syndicats proposent de l'anticiper au 1er novembre ou au 1er décembre. Le dernier coup de pouce significatif remonte à juillet 2012. La CGT estime que 122 branches sur environ 200 sont concernées par la nécessité de remettre à plat les grilles de classification et les coefficients des conventions collectives.

Exigences structurelles et prochaines étapes

L'ensemble des organisations syndicales demande aussi que les entreprises ayant des grilles salariales qui démarrent sous le Smic ne puissent plus bénéficier d'aides publiques. Cette mesure vise à garantir que les salariés soient réellement augmentés lorsqu'ils avancent sur ces grilles professionnelles. La secrétaire générale de la CFDT, Marylise Léon, rappelle qu'il faut remettre à plat l'ensemble des grilles de classification, un chantier prioritaire qui aurait dû être mené il y a trois ans. Les représentants des entreprises ont été invités par le gouvernement à construire des réponses concrètes et rapides aux difficultés de pouvoir d'achat exprimées par les français.