Manifestations du 31 octobre : 350 actions prévues et dispositif de sécurité renforcé en France

Nouvelles manifestations contre la vie chère ce samedi 31 octobre : 350 actions programmées en France, 350.000 à 450.000 personnes attendues et un dispositif de sécurité renforcé à Paris.

Une nouvelle journée de manifestations contre la vie chère se tient ce samedi 31 octobre en France, à l'appel de syndicats, de lycéens, d'étudiants et de gilets jaunes. Quelque 350 actions sont programmées dans le pays, avec 350.000 à 450.000 participants attendus, après une mobilisation qui avait réuni entre 410.000 et 800.000 personnes le week-end précédent. À Paris, le parcours de la manifestation principale a été modifié après une décision du Conseil d'État.

Un dispositif de sécurité renforcé à Paris

Le Conseil d'État a annulé la décision du tribunal administratif qui validait le parcours entre Bastille et Nation proposé par les organisateurs. Le trajet retenu est finalement celui de la préfecture, de la porte de Bagnolet à la porte de Charenton, en périphérie de la capitale.

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Conséquence de ce changement, plus de 40 stations du métro parisien sont restées fermées samedi dans plusieurs secteurs du centre et de l'est de Paris. Les premières fermetures sont intervenues dès 5h30 aux abords des Champs-Élysées, de la Concorde, des Invalides et de l'Assemblée nationale. À partir de 9h00, les restrictions se sont étendues à des stations plus à l'est, notamment autour de République. Seule la station Bastille a été rouverte en milieu de matinée, selon un représentant de la RATP cité par l'AFP.

Le préfet de police de Paris, Patrice Faure, a indiqué sur BFMTV que la manifestation semblait pour le moment bien se passer dans la capitale. Il a salué un dispositif des forces de l'ordre extrêmement puissant, tout en signalant qu'un cortège sauvage d'environ 200 personnes avait été détecté dans le secteur de la rue de la Roquette, dans le 11e arrondissement.

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Une mobilisation en recul selon le ministère de l'Intérieur

Selon le ministère de l'Intérieur, 15.000 personnes ont manifesté en France à 14 heures, lors de 65 actions organisées dans le pays. Les autorités décrivent une situation globalement calme à ce stade et un acte III qui se déroule sans incident notable.

La mobilisation est toutefois en recul par rapport aux semaines précédentes. Samedi dernier, à la même heure, on comptait 37.000 participants dans 108 actions, contre 67.000 dans 198 actions le 17 octobre. Le ministère fait aussi état de 27 interpellations à 14 heures, contre 217 le 24 octobre.

Le cortège parisien s'est élancé depuis la porte de Bagnolet. Des défilés sont également en marche à Bordeaux, à Lyon, à Rennes ou à Nice. À Marseille, des véhicules Centaures ont été déployés. À Paris, certains manifestants se sont déguisés en citrouilles ou en sorcières, l'acte III de la mobilisation coïncidant avec la fête d'Halloween.

Des responsables politiques présents dans les cortèges

Jean-Luc Mélenchon, leader insoumis et candidat à la présidentielle, a rejoint le cortège parisien avec une délégation d'élus LFI, dont Rima Hassan, Thomas Portes et Manon Aubry. À Lille, Marine Tondelier, secrétaire nationale des Écologistes, a présenté les rassemblements de ce samedi comme le dernier échauffement avant la grève générale du 5 novembre.

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Selon elle, l'exécutif a tardé un mois et demi à répondre aux lycéens, une lenteur qui a exaspéré tout le monde. Elle estime que depuis dix ans, les citoyens se font rouler dans la farine par un gouvernement qui n'entend rien. Elle met toutefois en garde contre l'idée d'une victoire acquise de la gauche, rappelant qu'après Mai 68, la gauche a mis treize ans pour l'emporter. Pour l'élue, l'enjeu est désormais que cet élan populaire se traduise dans les urnes.

De nouveaux blocages étudiants annoncés

Sabrina Kharbach, porte-parole de l'Union étudiante, a appelé à répondre à l'appel de l'union syndicale lycéenne, de l'union étudiante et de l'intersyndicale pour de nouveaux blocages des universités et des lycées dès mardi. Elle a précisé que les blocages se poursuivraient jeudi, avant une participation à la manifestation du 5 novembre à l'appel des travailleuses et des travailleurs qui appellent à la grève. Elle a affirmé que les manifestants seraient encore plus nombreux pour montrer que leurs revendications sont légitimes.

De son côté, Manon Moret, secrétaire générale de l'Union nationale des étudiants de France, a affirmé que pour le moment, le gouvernement n'a toujours pas répondu concrètement aux revendications de la jeunesse. Cette troisième journée de mobilisation intervient dans un contexte de contestation persistante contre la vie chère, à quelques jours d'un mouvement de grève prévu le 5 novembre.