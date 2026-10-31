Manifestations du 31 octobre : 320 000 personnes selon le ministère de l'Intérieur

Manifestations du 31 octobre en France : 320 000 personnes selon le ministère de l'Intérieur, près d'un demi-million selon l'intersyndicale jeunesse, des heurts dans plusieurs villes.

De nouvelles manifestations ont eu lieu samedi 31 octobre dans toute la France, à l'appel de syndicats, de lycéens, d'étudiants et de gilets jaunes, après une mobilisation qui avait réuni entre 410 000 et 800 000 personnes le week-end précédent. Le ministère de l'Intérieur a comptabilisé 320 000 manifestants dans le pays, dont 70 000 à Paris selon la préfecture de police, tandis que l' intersyndicale jeunesse a annoncé près d'un demi-million de participants, dont 200 000 dans la capitale. Quelque 350 actions étaient programmées en France, avec 350 000 à 450 000 personnes attendues dans les rues.

Des chiffres de participation contrastés

Les bilans divergent nettement entre les autorités et les organisateurs. En fin de journée, le ministère de l'Intérieur a indiqué que 320 000 personnes avaient défilé dans le pays pour cet acte III de la colère sociale. L'intersyndicale jeunesse, qui regroupe l'UE, la Fage, l'Unef et l'USL, a pour sa part évoqué près d'un demi-million de manifestants au niveau national.

Also read Le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez s'exprime sur les manifestations du 31 octobre

À Paris, la préfecture de police a recensé 70 000 manifestants, un chiffre que les représentations syndicales n'avaient pas encore commenté. Le 24 octobre, les autorités avaient décompté 410 000 manifestants en France, dont 110 000 à Paris, contre 800 000 selon les organisateurs. Le 17 octobre, elles étaient 550 000 selon le ministère de l'Intérieur et 800 000 selon les organisateurs.

À 14 heures, le ministère de l'Intérieur avait comptabilisé 15 000 manifestants en France, lors de 65 actions organisées. Les autorités décrivaient alors une situation globalement calme et un acte III se déroulant sans incident notable, tout en soulignant un recul de la mobilisation par rapport aux semaines précédentes.

Advertisement

Un dispositif de sécurité de nouveau renforcé

Un dispositif de sécurité XXL a été reconduit pour cette nouvelle journée de manifestations. À Paris, le Conseil d'État a annulé la décision du tribunal administratif qui validait le parcours entre Bastille et Nation. Le préfet de police de Paris, Patrice Faure, a salué sur BFMTV un dispositif des forces de l'ordre extrêmement puissant, estimant que la manifestation semblait pour le moment bien se passer dans la capitale.

Il a toutefois signalé qu'un cortège sauvage d'environ 200 personnes avait été détecté dans le secteur de la rue de la Roquette, dans le 11e arrondissement. À 14 heures, le ministère de l'Intérieur faisait état de 27 interpellations, contre 217 le 24 octobre.

En fin d'après-midi, la situation s'est tendue dans plusieurs villes. Porte de Charenton à Paris, la tête de cortège, partie vers 14 heures de la porte de Bagnolet, est arrivée depuis près d'une heure au point final du parcours autorisé, et les CRS continuaient de demander aux manifestants de quitter les lieux. Des heurts ont aussi éclaté entre manifestants et forces de l'ordre à Toulouse, Marseille, Rennes et Nantes.

Des tensions et des prises de parole politiques

À Lyon, les forces de l'ordre ont fait usage de gaz lacrymogène après que des manifestants ont voulu déborder le périmètre autorisé et bifurquer vers le centre-ville, une fois arrivés place Jean Macé, au terme du parcours. Sous un ciel bleu sur l'ensemble du territoire, de nombreuses pancartes ont été aperçues, notamment contre la vie chère et sur le climat, ainsi que des messages évoquant Halloween ou la traditionnelle critique des lycéens envers les forces de l'ordre.

Advertisement

Plusieurs responsables politiques ont pris part aux défilés. Marine Tondelier, secrétaire nationale des Écologistes, a défilé à Lille, présentant les rassemblements de ce samedi comme le dernier échauffement avant la grève générale du 5 novembre. Elle a jugé que l'exécutif avait tardé un mois et demi à répondre aux lycéens, une lenteur qui a selon elle exaspéré tout le monde, et estimé que depuis dix ans le gouvernement n'entend rien.

Elle a toutefois mis en garde contre l'idée d'une victoire de la gauche acquise, rappelant qu'après Mai 68 la gauche avait mis treize ans pour l'emporter et qu'il n'existe pas d'automaticité. Pour l'élue, l'enjeu est désormais que cet élan populaire se traduise dans les urnes. À Paris, Jean-Luc Mélenchon, leader insoumis et candidat à la présidentielle, a rejoint le cortège avec une délégation d'élus LFI, dont Rima Hassan, Thomas Portes et Manon Aubry.