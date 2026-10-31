Manifestations du 31 octobre : 320 000 manifestants en France selon l'Intérieur

Les manifestations du 31 octobre ont réuni 320 000 personnes en France et 70 000 à Paris selon les autorités, un chiffre en baisse par rapport au 24 octobre.

Les manifestations du 31 octobre, troisième journée de mobilisation des syndicats, étudiants et Gilets jaunes contre la vie chère, ont rassemblé 320 000 personnes dans l'ensemble du pays, selon les chiffres communiqués par le ministère de l'Intérieur. Dans la capitale, la préfecture de police de Paris fait état de 70 000 manifestants, sur un parcours en périphérie proposé par la préfecture aux organisateurs, de porte de Bagnolet à porte de Charenton.

Une mobilisation en baisse par rapport au 24 octobre

Cette troisième journée de mobilisation a réuni moins de participants que la semaine précédente. Le 24 octobre, 110 000 manifestants avaient défilé dans Paris, un niveau nettement supérieur aux 70 000 comptabilisés ce 31 octobre dans la capitale.

Also read Manifestations contre la vie chère : 70 000 policiers et gendarmes mobilisés en France

Le mouvement rassemble des profils variés, des syndicats aux étudiants en passant par les Gilets jaunes, tous réunis contre la vie chère. La journée du 31 octobre constitue l'acte III de cette colère sociale.

Un déroulement globalement calme à Paris

La manifestation parisienne s'est déroulée en grande partie dans le calme, malgré quelques tensions en fin de cortège. Le parcours périphérique, de porte de Bagnolet à porte de Charenton, avait été proposé par la préfecture aux organisateurs.

Advertisement

Des tensions ont également été signalées à Marseille et à Rennes, selon les informations disponibles au fil de la journée. La situation a été suivie ville par ville dans toute la France.

Des rassemblements dans toute la France

À Toulouse, 2 400 personnes étaient encore mobilisées en ordre dispersé dans la ville, selon les Renseignements territoriaux. Des manifestants ont expliqué avoir répondu aux appels lancés sur les réseaux sociaux, en affirmant que manifester est un droit, malgré l'interdiction.

Dans le Tarn, 1 500 manifestants ont défilé pour l'acte III de la mobilisation contre la vie chère, certains déguisés en Donald Trump, Marine Le Pen ou Emmanuel Macron. À 84 ans, une manifestante a expliqué se mobiliser pour soutenir les jeunes et dénoncer les inégalités sociales.

Ces rassemblements s'inscrivent dans un contexte de contestation sociale durable, porté par des revendications liées au pouvoir d'achat et aux inégalités. Les organisateurs entendent poursuivre la mobilisation, une nouvelle journée étant annoncée pour le 5.