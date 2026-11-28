Samedi 28 novembre 2026, des manifestations contre les violences faites aux femmes sont organisées dans plus d'une trentaine de villes françaises, dont Paris, Lille, Lyon et Marseille.

Samedi 28 novembre 2026, de nouveaux appels à manifester ont été lancés partout en France contre les violences faites aux femmes. Des associations féministes, des syndicats, mais aussi des jeunes et des membres du mouvement des gilets jaunes ont répondu à ces appels. La journée se déroule dans un contexte social tendu, alors que la mobilisation s'étire depuis deux mois.

Les manifestations s'inscrivent dans le sillage de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, célébrée le 25 novembre. Prévues dans plus d'une trentaine de villes, dont Paris, Lille, Lyon et Marseille, elles réunissent des cortèges aux revendications variées, qui vont au-delà des seules violences conjugales et sexuelles.

Also read Quinté du samedi 28 novembre 2026 à Vincennes : les pronostics

Paris : le cortège de Nous Toutes entre République et Nation

À Paris, le cortège du collectif féministe Nous Toutes s'est élancé vers 14h30 depuis la place de la République, en direction de la place de la Nation. Les manifestantes et manifestants entendent dénoncer les violences de genre, sociales et d'État.

Le jour de la manifestation, des participantes ont déployé une banderole sur la Statue de la République. On pouvait y lire " Révolte féministe face aux gaz lacrymogènes fascistes ", un message qui relie la lutte contre les violences sexistes à la contestation des forces de l'ordre.

Advertisement

Toulouse et les réactions opposées au mouvement

À Toulouse, la mobilisation a rassemblé plusieurs centaines de personnes malgré le froid. Une enseignante de 53 ans, prénommée Marie-Pierre, est venue manifester le samedi matin, une écharpe violette autour du cou.

Marie-Pierre estime que la parole sur les violences faites aux femmes et aux enfants progresse, mais qu'il reste beaucoup à faire concrètement. Elle juge donc nécessaire de continuer à se mobiliser.

En parallèle, Benjamin Camboulives, porte-parole d'Alternative Police FASMI, a affirmé que cette police ne peut pas tenir comme ça ad vitam æternam. Ses propos, relayés par la chaîne CNEWS dans une publication datée du 28 novembre 2026, portent sur la situation des forces de l'ordre et s'inscrivent dans le même contexte de tensions sociales.

Suites de la mobilisation et prochaines échéances

Les organisateurs appellent à poursuivre la mobilisation au-delà de cette journée, selon les témoignages recueillis sur le terrain. Le direct consacré à ces rassemblements n'indique toutefois pas de nouvelle date de manifestation nationale.

Advertisement

Pour les participantes et participants, l'enjeu immédiat reste la visibilité des violences faites aux femmes et la reconnaissance de leurs causes sociales. Les prochaines étapes dépendront de la suite donnée à ces appels par les associations, les syndicats et les collectifs engagés dans le mouvement.