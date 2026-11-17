Le ministère de l'Intérieur compte 146.000 manifestants dans la Fonction Publique ce mardi. Jean-Luc Mélenchon dénonce la répression. Les taux de grève restent faibles malgré les demandes de hausses de salaires.

Près de 146.000 personnes ont manifesté en France ce mardi 5 novembre dans le cadre d'une journée d'action de la Fonction Publique, selon les chiffres communiqués par le ministère de l'Intérieur. Cette mobilisation vise à obtenir des augmentations de salaires pour les 5,8 millions d'agents publics, en pleine négociation sur le budget 2027 et quelques jours après l'annonce de mesures jugées insuffisantes par les organisations syndicales.

Estimation de l'Intérieur et mobilisation parisienne

Le ministère de l'Intérieur a fixé le comptage à 146.000 manifestants sur l'ensemble du territoire national pour cette nouvelle journée de mobilisations. À Paris, la préfecture de police a précisé que quelque 28.000 personnes ont défilé entre la place de la Nation et la place d'Italie à partir de 14 heures. La situation sur l'agglomération parisienne est qualifiée de calme à 17 heures, les forces de l'ordre restant vigilantes jusqu'à la fin de la dislocation du cortège.

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Des chiffres similaires à ceux du 5 novembre ont été observés dans d'autres métropoles. À Lyon, le cortège est arrivé place Bellecour sous haute surveillance avec près de 1.000 CRS déployés. La préfecture lyonnaise a compté 7.000 manifestants, un nombre jugé moins important que les attentes initiales pour cette opposition à la vie chère.

Jean-Luc Mélenchon critique la répression

Le candidat de La France insoumise à la présidentielle Jean-Luc Mélenchon était présent à la manifestation parisienne pour dénoncer ce qu'il estime être un durcissement de la répression envers les jeunes. Son mouvement a présenté le même jour à l'Assemblée nationale une proposition de loi d'amnistie des mineurs condamnés pour des délits lors des mouvements lycéens.

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"Concernant les jeunes la répression se durcit en France", a affirmé le leader de LFI. Il a souligné que des mesures disciplinaires, comme des renvois d'une semaine, affectent directement Parcoursup et sont jugées totalement disproportionnées par les manifestants présents. Jean-Luc Mélenchon a ajouté que son mouvement accompagne et soutient les étudiants dans cette situation qui devient une échelle de masse dans certains lycées.

Taux de grève faible et impacts sectoriels

Malgré la présence massive dans la rue, les taux de grève restent limités. Moins de 3% des agents de la fonction publique de l'Etat sont en grève ce mardi, selon une estimation partielle transmise par le ministère de l'Action et des Comptes publics. Cette proportion est nettement inférieure aux 10% observés le 5 novembre, bien que la Fonction publique de l'Etat rassemble environ 2,5 millions d'agents.

Dans l'Education nationale, le ministère rapporte une moyenne générale de 3,14% de grévistes, avec un taux de 3,76% chez les enseignants. Les personnels de la vie scolaire, les conseillers principaux d'éducation et les surveillants ont montré une mobilisation plus forte avec 9,28% de grévistes. Les agents de la fonction publique hospitalière affichent 3,93% de grève, tandis que ceux de la fonction publique territoriale sont à 1,96%.

Des perturbations ont également été relevées dans les transports. La circulation des trains est légèrement impactée dans plusieurs régions à l'appel des syndicats CGT Cheminots, SUD-Rail et CFDT Cheminots, bien que le réseau TGV ne soit pas touché. Certains ports sont également concernés par les mouvements de grève de la CGT des ports et docks, marquant une journée de mobilisation nationale des syndicats de la fonction publique.