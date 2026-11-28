Des milliers de manifestants ont défilé en France ce samedi. À Paris, deux cortèges distincts se sont formés en raison de divergences, réclamant l'adoption urgente de la loi intégrale contre les violences sexistes et sexuelles.

Samedi, Paris et plusieurs grandes villes françaises ont été le théâtre de mobilisations massives contre les violences faites aux femmes. Des milliers de personnes se sont rassemblées pour exiger une réponse politique ferme et une mise en œuvre concrète des protections légales. Cette journée de contestation s'inscrit dans le sillage de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, célébrée le 25 novembre, mais elle prend aussi une ampleur particulière dans un contexte social tendu.

Divergences parisiennes et deux cortèges distincts

À Paris, la mobilisation a pris une configuration singulière marquée par la fragmentation des organisations. Deux cortèges distincts ont été organisés à partir de 14 heures, les organisateurs n'ayant pas trouvé d'entente pour défiler ensemble, contrairement aux dernières années. Cette absence d'unité opérationnelle reflète des désaccords structurels entre certaines associations féministes et les grands syndicats de la fonction publique et du secteur privé.

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Le premier rassemblement s'est tenu place de la République, sous l'impulsion du collectif NousToutes. Plusieurs milliers de manifestants y ont brandi des pancartes violettes portant des slogans comme " nos vies valent plus que leurs profits ". Nasteho, porte-parole de NousToutes, a qualifié cette marche de mouvement intersectionnel contre les violences de genre social et d'État. La coordination des Gilets jaunes a également été présente dans ce cortège, illustrant la volonté de créer des alliances larges. Le défilé a ensuite rejoint la place de la Nation, suivant un parcours symbolique fort.

Simultanément, plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées au Panthéon à l'appel du collectif Grève féministe. Cette alliance regroupe des associations et des syndicats, incluant la CFDT et la CGT. Après une cérémonie d'hommage à une femme victime, le cortège s'est élancé vers la place d'Italie. Les manifestants de ce second groupe ont exprimé leur frustration de ne pas voir tous les syndicats unis, comme l'a regretté Allison, 37 ans, participante au premier cortège républicain.

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La loi intégrale au cœur des revendications syndicales

Le point de convergence principal entre les différentes fractoles de la manifestation reste l'urgence législative. Suzy Rotjman, porte-parole du Collectif national des droits des femmes, a réitéré l'exigence que la loi intégrale adoptée en première lecture le 13 octobre à l'Assemblée nationale soit votée dans les délais. Ce texte, né de la mobilisation après la mort tragique de la collégienne Lyhanna, vise à agir sur toute la chaîne des violences sexistes et sexuelles.

Les leaders syndicaux ont placé la question de la protection des femmes au sommet de l'agenda politique. Marilyse Léon, secrétaire générale de la CFDT, présente au Panthéon, a affirmé que la lutte contre les violences sexistes et sexuelles et l'égalité salariale doivent constituer des priorités absolues pour le gouvernement. De son côté, Sophie Binet, homologue de la CGT, a souligné l'importance cruciale de rassembler le mouvement féministe, surtout à l'heure où l'extrême droite est aux portes du pouvoir.

Amandine, 44 ans, venue manifester avec sa fille de 11 ans au Panthéon, a déclaré être venue dire qu'il est plus possible de ne rien faire quand les droits des femmes sont bafoués. Cette dimension intergénérationnelle est renforcée par la présence de l'intersyndicale lycéenne et étudiante (Union syndicale lycéenne, Union étudiante, Fage et Unef) au rassemblement du Panthéon, montrant l'appropriation du sujet par la jeunesse.

Impact réel et calendrier législatif prochain

Les conséquences concrètes de cette mobilisation se mesurent à l'aune du calendrier parlementaire. Le texte de loi doit être examiné au Sénat en janvier. Cette échéance proche explique la présence remarquée d'une quinzaine de militantes Femen devant le bâtiment du Sénat, brandissant des pancartes selon les images diffusées sur leur compte Instagram. Leur action vise à maintenir une pression médiatique directe sur les sénateurs en attendant l'examen du projet.

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Les manifestations à Toulouse ont également rassemblé plusieurs centaines de personnes le matin près du palais de justice. Marie-Pierre, enseignante de 53 ans, a estimé que même si le sujet est plus visible, il reste beaucoup de choses à faire concrètement. Ces mobilisations s'inscrivent dans un contexte plus large de contestation sociale initiée fin septembre, mêlant revendications éducatives, pouvoir d'achat et défense des services publics, bien que le nombre de manifestants ait diminué ces dernières semaines.