Manifestations contre la vie chère : 70 000 policiers et gendarmes mobilisés en France

Quelque 70 000 policiers et gendarmes sont déployés ce samedi 31 octobre pour encadrer les manifestations contre la vie chère, classées à risque très élevé par les autorités.

Environ 70 000 policiers et gendarmes ont été mobilisés samedi 31 octobre en France pour encadrer le troisième acte de la mobilisation contre la vie chère, une journée classée à risque très élevé par les autorités et qui coïncide avec Halloween. À 14 heures, le ministère de l'Intérieur recensait 27 interpellations sur l'ensemble du territoire, contre 217 le 24 octobre à la même heure, et la situation était jugée globalement calme.

Le cortège parisien s'est élancé en début d'après-midi de la porte de Bagnolet, dans l'est de la capitale, en présence de Jean-Luc Mélenchon, arrivé sur place peu avant 14h30. Le parcours déposé par les manifestants avait été interdit, ce qui a conduit un cortège sauvage d'environ 200 personnes à déambuler près de la Bastille, rue de la Roquette, escorté par la police et se dirigeant vers le cortège autorisé.

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Une mobilisation en forte baisse selon Beauvau

Pour les rassemblements organisés samedi matin, le ministère de l'Intérieur a comptabilisé 15 000 participants répartis sur 65 actions. Ce chiffre marque un net recul par rapport aux mobilisations précédentes, avec 37 000 participants le 24 octobre et 67 000 le 17 octobre, selon les données communiquées par Beauvau.

Les autorités s'attendaient néanmoins à de nouveaux débordements en fin de journée, plusieurs rassemblements devant se tenir dans un contexte de vigilance renforcée, en particulier dans les grandes agglomérations où des incidents ont été signalés dès l'après-midi.

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Contrôles préventifs et tensions en province

À Marseille, les manifestants ont reculé face au gaz lacrymogène, tandis que les forces de l'ordre ont procédé à la confiscation de nombreux objets, dont des couteaux et des masques. À Lyon, une compagnie républicaine de sécurité a interpellé en début d'après-midi un individu qui transportait des éléments permettant de lancer un dispositif explosif artisanal contre les forces de l'ordre, selon la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône.

À Lille, les forces de sécurité ont mené des contrôles préventifs avant la manifestation, en recherchant notamment des gants renforcés, des mortiers d'artifice, des couteaux et d'autres objets dangereux retrouvés la semaine précédente. Le préfet du Nord a appelé chacun à la responsabilité et au respect des règles afin que le rassemblement se déroule dans le calme et en toute sécurité.

À Montpellier, un cortège de plusieurs milliers de personnes se dirigeait en fin d'après-midi vers la place de la Comédie. La préfète de l'Hérault a rappelé que les rassemblements et regroupements de personnes sont interdits dans l'Écusson et recommandé à la population d'éviter le centre-ville.

Appels à bloquer les lycées et universités

À Paris, des tensions ont été signalées au moment de la dispersion du cortège, au niveau de la porte de Charenton. Sur les réseaux sociaux, plusieurs comptes de syndicats policiers ont relayé des messages dénonçant des intentions de trouble à l'ordre public, tout en affirmant que les forces de l'ordre resteraient mobilisées pour protéger la population.

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La porte-parole de l'Union étudiante, Sabrine Kharbach, a appelé samedi à bloquer les lycées et les universités mardi et jeudi prochains. Elle a justifié cet appel par l'interdiction du parcours parisien déposé pour samedi par les manifestants et par la volonté de démontrer la légitimité des revendications portées par le mouvement contre la vie chère.

Ce troisième acte intervient dans un contexte de mobilisation persistante depuis la mi-octobre, les précédentes journées ayant rassemblé plusieurs dizaines de milliers de personnes et donné lieu à des centaines d'interpellations. Le dispositif de sécurité déployé samedi reste en place jusqu'à la dispersion des derniers cortèges.