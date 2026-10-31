Manifestations contre la vie chère : 70 000 policiers et gendarmes mobilisés en France

Quelque 70 000 policiers et gendarmes sont mobilisés ce samedi 31 octobre pour encadrer les manifestations contre la vie chère, classées à risque très élevé.

Quelque 70 000 policiers et gendarmes sont mobilisés samedi 31 octobre en France pour encadrer le troisième acte de la mobilisation contre la vie chère, une journée classée à risque très élevé par les autorités. À 14 heures, la situation était globalement calme sur l'ensemble du territoire, selon les informations communiquées place Beauvau. Les rassemblements du matin ont réuni 15 000 personnes lors de 65 actions, contre 37 000 participations le 24 octobre et 67 000 le 17 octobre.

À 14 heures, 27 interpellations avaient été recensées, contre 217 le 24 octobre à la même heure. Le cortège parisien s'est élancé dans l'après-midi depuis la porte de Bagnolet, à l'est de la capitale. Jean-Luc Mélenchon a été vu dans le cortège à cet endroit.

Also read Manifestations du 31 octobre à Toulouse : aucun rassemblement déclaré, 70 000 forces de l'ordre mobilisées

La préfecture de l'Hérault a indiqué qu'un cortège de plusieurs milliers de personnes se dirigeait vers la place de la Comédie, à Montpellier. La préfète a rappelé que les rassemblements et regroupements de personnes sont interdits dans l'Écusson et recommandé à la population d'éviter le centre-ville cet après-midi.

Contrôles préventifs et interpellations en région

À Lille, les forces de sécurité ont procédé à des contrôles préventifs avant la manifestation, afin de prévenir tout risque de débordement. Les autorités recherchaient notamment des gants renforcés, des mortiers d'artifice, des couteaux et d'autres objets dangereux retrouvés la semaine précédente. Le préfet du Nord a appelé chacun à la responsabilité et au respect des règles pour que la manifestation se déroule dans le calme et en toute sécurité.

Advertisement

À Marseille, de nombreux objets ont été confisqués par la police, dont des couteaux et des masques. À Lyon, les policiers d'une compagnie républicaine de sécurité ont interpellé en début d'après-midi un individu qui transportait des éléments permettant de lancer un dispositif explosif artisanal contre les forces de l'ordre. Le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône a précisé que les forces de sécurité intérieure restaient mobilisées toute la journée pour prévenir les troubles à l'ordre public et assurer la sécurité des personnes et des biens.

À Paris, un cortège sauvage d'environ 200 personnes déambulait près de la Bastille, rue de la Roquette, selon les informations relayées sur les réseaux sociaux.

Un troisième acte sous haute surveillance

Cette mobilisation constitue le troisième acte du mouvement contre la vie chère. Le dispositif de sécurité exceptionnel, avec 70 000 policiers et gendarmes déployés, traduit les craintes des autorités de nouveaux débordements en ce jour d'Halloween. La journée a été classée à risque très élevé.

Les chiffres communiqués par Beauvau montrent toutefois une baisse de la participation par rapport aux deux samedis précédents. Les 15 000 participants recensés lors des actions du matin sont nettement inférieurs aux 37 000 du 24 octobre et aux 67 000 du 17 octobre. Le nombre d'interpellations à 14 heures, 27 contre 217 la semaine précédente à la même heure, confirme également cette tendance.

Advertisement

Les organisations lycéennes et étudiantes annoncent des blocages

La porte-parole de l'Union étudiante, Sabrine Kharbach, a appelé samedi à bloquer les lycées et les universités mardi et jeudi prochains. Elle s'exprimait également au nom de l'Union syndicale lycéenne (USL), en début de cortège de la manifestation parisienne.

Sabrine Kharbach a réagi à l'interdiction du parcours parisien déposé pour samedi par les manifestants et a défendu la légitimité des revendications du mouvement. Elle a estimé que vouloir interdire les manifestations chaque semaine et les cortèges qui se sont toujours déroulés dans de bonnes conditions était une erreur. Selon elle, les organisations entendent démontrer que leurs revendications sont légitimes.

Les blocages annoncés débuteront dès mardi dans les universités et les lycées, et se poursuivront jeudi, avant une participation à la manifestation du 5 novembre à l'appel des travailleurs et des travailleuses.