Manifestations contre la vie chère : 70 000 policiers et gendarmes mobilisés ce 31 octobre

Quelque 70 000 policiers et gendarmes sont déployés en France pour encadrer la troisième mobilisation contre la vie chère, classée à risque très élevé ce samedi 31 octobre.

Quelque 70 000 policiers et gendarmes sont mobilisés partout en France ce samedi 31 octobre pour encadrer la troisième journée de mobilisation contre la vie chère, classée à risque très élevé par les autorités. À Paris, le cortège s'est élancé en début d'après-midi de la porte de Bagnolet, en direction de la porte de Charenton, tandis que des contrôles préventifs étaient menés dans plusieurs villes.

Un dispositif policier massif pour la mobilisation

La préfecture de police a indiqué déployer l'ensemble de ses moyens, au sol comme dans les airs, pour sécuriser cette journée de mobilisation contre la vie chère. Les forces de l'ordre ont procédé à des contrôles préventifs avant les départs des cortèges.

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À Paris, place de la Bastille, de nombreuses affaires ont été saisies lors d'un contrôle de police, notamment des mortiers d'artifice et des bidons. La Gendarmerie nationale a précisé avoir intercepté des boules de pétanque, des armes pyrotechniques, un coup-de-poing américain et des battes de baseball.

À Lille, les forces de sécurité ont mené des contrôles préventifs avant la manifestation. Gants renforcés, mortiers d'artifice, couteaux et autres objets dangereux, retrouvés la semaine dernière, étaient notamment recherchés. Le préfet du Nord a appelé chacun à la responsabilité et au respect des règles pour que cette manifestation se déroule dans le calme et en toute sécurité.

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Interpellation à Lyon et maintien de l'ordre

À Lyon, les policiers nationaux d'une compagnie républicaine de sécurité ont interpellé en début d'après-midi un individu qui transportait des éléments permettant de lancer un dispositif explosif artisanal contre les forces de l'ordre. Le préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône a souligné que les forces de sécurité intérieure sont mobilisées toute la journée pour prévenir les troubles à l'ordre public et assurer la sécurité des personnes et des biens.

À Paris, Jean-Luc Mélenchon est arrivé dans le cortège porte de Bagnolet. Le cortège parisien s'est doucement élancé depuis la porte de Bagnolet, à l'est de la capitale, en début d'après-midi.

Halloween et appels à bloquer les lycées et universités

La troisième manifestation contre la vie chère coïncide avec la fête d'Halloween. Sur les réseaux sociaux, certains appels invitent à défiler le visage masqué. La préfecture de police rappelle que dissimuler son visage dans l'espace public est une infraction passible d'une amende de 150 euros. Le port d'une arme, même factice, est passible de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

La porte-parole de l'Union étudiante, Sabrine Kharbach, qui s'exprimait également au nom de l'Union syndicale lycéenne, a appelé à bloquer lycées et universités mardi et jeudi prochains. Elle a expliqué cette initiative par la volonté de réagir à l'interdiction du parcours parisien déposé pour samedi par les manifestants et de montrer la légitimité de leurs revendications.

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Sabrine Kharbach a déclaré que vouloir interdire les manifestations chaque semaine et les cortèges qui ont toujours eu lieu dans de bonnes conditions revenait à se tromper, et que les revendications des manifestants étaient légitimes. Elle a annoncé que les universités et les lycées seraient bloqués dès mardi, puis jeudi, avant une manifestation le 5 novembre à l'appel des travailleurs et des travailleuses.

Un contexte de mobilisation sous haute tension

Cette troisième journée de mobilisation contre la vie chère intervient après deux précédents rendez-vous qui ont conduit les autorités à renforcer le dispositif de maintien de l'ordre. Le classement de la journée à risque très élevé s'accompagne d'une mobilisation de 70 000 policiers et gendarmes sur l'ensemble du territoire.

Les contrôles préventifs menés à Lille, à Paris et dans d'autres villes visent à empêcher l'introduction d'objets dangereux dans les cortèges. Les autorités ont également rappelé les sanctions encourues en cas de dissimulation du visage ou de port d'arme, même factice, pendant les manifestations.