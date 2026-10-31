Manifestations contre la vie chère : 70 000 policiers et gendarmes mobilisés ce 31 octobre

Troisième samedi de mobilisation contre la vie chère le 31 octobre en France. Le gouvernement déploie 70 000 policiers et gendarmes, avec des parcours encadrés ville par ville.

Un troisième samedi consécutif de mobilisation contre la vie chère est organisé partout en France ce samedi 31 octobre, après les rassemblements du 17 et du 24 octobre. Pour encadrer les cortèges et contrer les casseurs, le ministère de l'Intérieur a mobilisé 70 000 policiers et gendarmes. Des défilés sont prévus dans les principales métropoles du pays, lors du dernier week-end des vacances scolaires et du jour d' Halloween.

Ce dispositif de sécurité exceptionnel vise à éviter de revivre les scènes d'émeutes, de violences urbaines et de pillage survenues le 17 octobre en marge des défilés syndicaux. À Paris, le parcours souhaité par les syndicats a été interdit et le Conseil d'État a validé le trajet imposé par la préfecture de police en périphérie de la capitale. La situation diffère selon les villes pour cet acte III.

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Dispositif de sécurité pour les défilés

À Bordeaux, une manifestation est autorisée entre la place de la Bourse et la place de la Victoire à partir de 14 h, via les allées de Tourny, le cours Clémenceau et la place Gambetta. La CGT, FO et le Snes-FSU sont à l'origine de l'appel à défiler. L'hypercentre a toutefois été interdit par la préfecture de la Gironde, un arrêté prohibant tout rassemblement dans le centre jusqu'à dimanche matin.

À Clermont-Ferrand, une manifestation a commencé à 10 h au départ de la place Delille. Les rassemblements en centre-ville ont été interdits par la préfecture du Puy-de-Dôme et le cortège doit prendre la direction du cours Sablon et des Salins. La police a procédé à des contrôles avant le départ. Un couvre-feu a été instauré pour les mineurs non accompagnés ce samedi soir à partir de 21 h.

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À Grenoble, la manifestation s'élancera de la gare à 14 h et empruntera le cours Jean-Jaurès, les boulevards des maréchaux Foch et Joffre jusqu'au parc Paul-Mistral. Le défilé est autorisé jusqu'à 18 h. Les attroupements sont interdits depuis 18 h vendredi soir jusqu'à 6 h dimanche matin dans le centre-ville, et un couvre-feu entrera en vigueur à 23 h ce samedi jusqu'à 6 h dimanche.

Parcours autorisés et interdictions locales

À Lille, deux manifestations sont autorisées. La première, contre la vie chère, ira de la place de la République à la place de la Nouvelle-Aventure dans le quartier de Wazemmes. Un autre cortège organisé par les associations LGBT s'élancera à 13 h 30 près de la Citadelle jusqu'à la place de la République en passant par le boulevard Vauban et la rue de Solférino. Un couvre-feu pour les mineurs non accompagnés est en vigueur depuis vendredi 20 h jusqu'à dimanche 6 h.

À Lyon, la préfecture du Rhône a autorisé un défilé loin de l'hypercentre. Il partira à 14 h de la Manufacture des Tabacs pour rejoindre la place Jean-Macé, à l'appel des syndicats Solidaires, CNT et UNEF. Le 17 octobre, les violences urbaines avaient été à l'origine de l'incendie de l'office de tourisme près de la place Bellecour.

À Marseille, aucun parcours n'a été déclaré ni validé par la préfecture de police. Sur les réseaux sociaux, des appels à rassemblement donnent rendez-vous aux Réformés à partir de 14 h. La préfecture a interdit tout rassemblement dans une partie du centre-ville et dans plusieurs centres commerciaux. Les mineurs non accompagnés auront interdiction de circuler entre 23 h et 5 h dimanche matin.

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Mobilisation encadrée ville par ville

À Montpellier, la préfète a interdit la manifestation en raison des risques de troubles à l'ordre public et de l'impossibilité pour l'organisateur de présenter des garanties suffisantes en matière de sécurité. Les rassemblements sont interdits dans un périmètre du centre-ville entre 6 h et 22 h, et un couvre-feu pour les mineurs non accompagnés entre en vigueur à partir de 20 h ce samedi.

À Nantes, deux rassemblements sont annoncés à partir de 14 h, l'un au Miroir d'eau, l'autre sur la place de la République. Un troisième devrait avoir lieu à 17 h à l'appel du collectif nantais Contre Attaque. La préfecture de Loire-Atlantique a décidé un couvre-feu pour les mineurs, qui ne pourront circuler seuls à Nantes entre 20 h et 6 h dimanche matin.

À Nice, la manifestation est autorisée entre 14 h et 17 h. Le rendez-vous est fixé place Masséna et le parcours passera par le boulevard Jean-Jaurès, la place Garibaldi, les quais et l'avenue Max-Gallo, en évitant le cœur commerçant du centre-ville. Un couvre-feu a été instauré pour les mineurs non accompagnés à l'occasion d'Halloween à partir de 22 h. À Rennes, la mobilisation initiale avait été interdite.