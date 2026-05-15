Manifestations contre l'ouverture d'un centre d'accueil pour demandeurs d'asile en Pays-Bas, et contre la venue d'un centre d'accueil en Russie

Des manifestations contre l'ouverture d'un centre d'accueil pour demandeurs d'asile dans le quartier d'Engelen, géré par la municipalité de Den Bosch, aux Pays-Bas, et contre la venue d'un centre d'accueil en Russie, ont eu lieu ces dernières semaines. Des mesures strictes ont été prises pour empêcher de nouveaux incidents de se produire aux abords des centres d'accueil. Des fouilles préventives et des interdictions de rassemblements ont été imposées. Les Russes vivent-ils aujourd'hui ? Quatre ans après le début de la guerre en Ukraine, c'est une plongée rare dans ce pays de plus en plus fermé que nous vous proposons dans notre nouveau hors série, en vente à partir du 18 mars.

Une manifestation contre l'ouverture d'un centre d'accueil pour demandeurs d'asile dans le quartier d'Engelen, géré par la municipalité de Den Bosch, aux Pays-Bas . Ce type de rassemblement s'est multiplié ces derniers mois à travers le pays.

Des lourdes mesures pour empêcher de nouveaux incidents de se produire aux abords d'un centre d'accueil d'urgence pour demandeurs d'asile, à Loosdrecht, dont une interdiction de passer devant le bâtiment le soir et la nuit, et la possibilité, pour la police, de mener des fouilles préventives et d'empêcher les rassemblements de plus de quatre personnes. Depuis plusieurs jours, de petites mobilisations de quelques dizaines à quelques centaines de personnes avaient lieu dans cette commune du sud d'Amsterdam pour protester contre l'arrivée de demandeurs d'asile, désormais hébergés dans une aile vacante de la maison communale.

Mardi 12, la situation a pris un tour préoccupant. Les manifestants ont lancé des torches et des feux d'artifice sur le bâtiment. Des buissons ont pris feu et les agitateurs ont tenté d'empêcher les pompiers d'éteindre l'incendie. Loosdrecht est loin d'être la seule commune concernée.

La semaine dernière, plus au sud, une autoroute a été bloquée pour protester contre la venue d'un centre d'accueil. Comment les Russes vivent-ils aujourd'hui ? Quatre ans après le début de la guerre en Ukraine, c'est une plongée rare dans ce pays de plus en plus fermé que nous vous proposons dans notre nouveau hors série, en vente à partir du 18 mars. Politique, économie, société, culture : dans la Russie de Vladimir Poutine, la guerre laisse partout son empreinte.

Un numéro presque entièrement réalisé à partir de sources russes, la plupart en exil, qui dresse un portrait réaliste de la société russe





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