Manifestations au Mexique : des enseignants perturbent les préparatifs de la Coupe du monde 2026

Des membres d'un syndicat d'enseignants mexicains ont manifesté à Mexico, renversant des statues et brûlant des maillots pour réclamer des hausses de salaires et l'abrogation d'une loi sur les retraites, menaçant de perturber le match d'ouverture du Mondial 2026 prévu au stade Azteca.

Le ballon ne roulera pas : statues renversées, maillots brûlés... Le match d'ouverture de la Coupe du monde perturbé par des manifestations au Mexique ?

Un groupe dissident d'un syndicat lié à l'éducation réclame des hausses des salaires et l'abrogation d'une loi sur les retraites au Mexique, tandis que la Coupe du monde débute la semaine prochaine avec un match d'ouverture à Mexico. Les manifestants ont pris pour cible une exposition sur le tournoi, mardi 2 juin.

Un manifestant à côté d'une sculpture renversée pour la Coupe du monde, qui a été démontée lors d'une manifestation organisée par la Coordination nationale des travailleurs de l'éducation à Mexico, le 2 juin 2026. Des statues renversées, des maillots brûlés, un ballon géant au milieu de la rue...

Des enseignants ont manifesté mardi 2 juin à Mexico pour réclamer des hausses de salaire en prenant pour cible des symboles de , dont le match d'ouverture entre le Mexique et l'Afrique du Sud aura lieu dans la capitale le 11 juin prochain. Une exposition consacrée au Mondial organisé au Mexique, aux États-Unis et au Canada jusqu'au 19 juillet qui a été visée par la manifestation organisée par un groupe dissident du syndicat de Coordination nationale des travailleurs de l'éducation (CNTE).

Celui-ci a d'ailleurs brandi la menace de mobilisations massives lors de la rencontre inaugurale au stade Azteca, tandis que l'enjeu sécuritaire est déjà en question en raison Mardi, des statues de cinq mètres de haut représentant des footballeurs sur le Paseo de la Reforma, une grande artère de la capitale, ont été renversées à l'aide de cordes, dont celles représentant la Belgique, la France et l'Espagne dont les maillots ont été brûlés par les manifestants.

Si les revendications ne sont pas satisfaites,"le ballon ne roulera pas", pouvait-on lire sur un mannequin exhibé par les protestataires dont une précédente manifestation avait été dispersée lundi à coups de gaz lacrymogènes près de la très névralgique place du Zócalo, où doit être installée une"fan zone" durant la compétition. La CNTE réclame une hausse des salaires et l'abrogation d'une loi sur les retraites.

La présidente mexicaine Claudia Sheinbaum a appelé à une protestation pacifique et son gouvernement a publié un communiqué appelant à revenir à la table des négociations.

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