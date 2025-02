Manifestations à Paris en soutien aux jeunes migrants occupant la Gaîté Lyrique

Des centaines de personnes ont manifesté samedi à Paris pour soutenir les jeunes migrants occupant le théâtre de la Gaîté Lyrique depuis deux mois et réclamer leur hébergement permanent.

Samedi 15 février, des centaines de personnes ont manifesté à Paris pour soutenir les jeunes migrants occupant le théâtre de la Gaîté Lyrique et réclamer leur hébergement permanent. Cette mobilisation intervient deux jours après une décision de justice ordonnant leur évacuation dans un délai d'un mois. Derrière deux banderoles, les exilés ont entamé le cortège qui a démarré en milieu d'après-midi devant le théâtre occupé depuis plus de deux mois.

Les manifestants ont scandé des slogans tels que « La honte à ce pouvoir qui fait la guerre aux mineurs isolés » et « solidarités avec les mineurs isolés ». Abdoul, un délégué du collectif organisant l'occupation, a lancé à la foule : « On va continuer à lutter pour l’égalité des droits ». Il a ajouté : « Il faut qu’on gagne un hébergement et qu’on soit tous scolarisés ». « La décision est sortie, on est contre la décision. Mais s’ils ne nous donnent pas d’hébergement, on va rester ici à la Gaîté Lyrique », a-t-il affirmé. Environ 200 jeunes migrants ont investi les locaux du théâtre le 10 décembre, leur nombre s'est depuis élevé à plus de 400 selon leurs représentants. Certains d'entre eux ont été privés de reconnaissance de leur minorité et ont déposé un recours qui peut prendre plusieurs mois.Saisi par la Ville de Paris, propriétaire des lieux, le juge des référés du tribunal administratif a ordonné jeudi l'évacuation dans un délai d'un mois. La mairie a toutefois indiqué qu'elle ne ferait pas appel à la force publique, affirmant avoir lancé cette procédure pour forcer l'Etat, compétent en matière d'hébergement d'urgence, à « prendre ses responsabilités ». Mathieu Pastor, membre de la Marche des solidarités, a estimé: « Je pense que toutes les personnes qui vivent à Paris ont senti ce que c'était la température et la météo ces derniers mois, ces jeunes se sont sauvés par eux-mêmes ». « On parle quand même d’une mairie qui a 2 millions d’habitants, des milliards d’euros de budget, 150 000 appartements vides (…) et elle nous dit que financièrement et humainement (…) elle n’arrive pas à héberger 1 000 mineurs. Mais de qui on se moque en fait ? », a-t-il questionné. L’équipe du théâtre a appelé le 30 janvier à une « résolution rapide de la situation par une mise à l’abri », jugeant « impensable de rejeter plus de 400 personnes à la rue sans solution »





