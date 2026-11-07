Manifestations 7 novembre 2026 : 70 000 forces de l'ordre déployées

Mobilisation générale le 7 novembre 2026 contre la vie chère. 70 000 policiers et gendarmes sécurisent le territoire tandis que le Premier ministre Sébastien Lecornu prépare une conférence sociale pour répondre aux revendications syndicales.

La France s'apprête à vivre une quatrième journée consécutive de forte mobilisation sociale ce samedi 7 novembre 2026. Sous l'impulsion des syndicats, des mouvements étudiants et des Gilets jaunes, des centaines de villes du pays seront le théâtre de manifestations visant à dénoncer le coût élevé de la vie courante et la stagnation des rémunérations. Cette vague de protestations vise spécifiquement à exercer une pression directe sur l'exécutif avant l'ouverture, le lundi suivant, d'une conférence sociale d'importance majeure à Matignon.

Mobilisation et dispositif de sécurité national

Les autorités ont mis en place un dispositif de sécurisation exceptionnel pour cette date. Près de 70 000 policiers et gendarmes seront déployés sur l'ensemble du territoire national pour encadrer les cortèges et garantir l'ordre public. Cette mobilisation massive des forces de l'ordre, qui correspond à la norme des éditions précédentes les 24 et 31 octobre dernier, témoigne de la volonté de l'État de contrôler les rassemblements malgré leur dimension nationale. L'objectif est de limiter les débordements tout en permettant l'expression du mécontentement social.

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À Paris, les estimations fournies par les sources sécuritaires et relayées par la chaîne BFMTV prévoient une participation allant de 40 000 à 60 000 manifestants. Ce chiffre s'appuie sur les tendances observées lors de la manifestation du jeudi 5 novembre, qui avait vu la mobilisation du ministère de l'Intérieur compter environ 65 000 personnes dans la capitale. La police estime la présence d'un noyau dur, comptant entre 150 et 400 militants qualifiés de radicaux, susceptible de provoquer des tensions dans certains quartiers parisiens.

Réactions gouvernementales et conférence sociale

Face à cette colère sociale persistante, le Premier ministre Sébastien Lecornu a officiellement annoncé, vendredi 6 novembre, la tenue d'une réunion stratégique ce lundi à Matignon. Cette conférence sociale réunira les organisations syndicales patronales et ouvrières pour discuter exclusivement des questions de pouvoir d'achat et d'évolution des salaires. Il s'agit d'une tentative du gouvernement d'apporter des réponses concrètes aux revendications exprimées dans les rues depuis plusieurs semaines.

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En amont de cette rencontre, le chef du gouvernement a donné instruction au ministre du Travail, Jean-Pierre Farandou, de finaliser les concertations engagées au cours des derniers jours. Parallèlement, le ministre de l'Action et des Comptes publics, David Amiel, poursuit activement ses échanges avec les représentants des agents de la fonction publique. Ces efforts de médiation visent à éviter une escalade sociale et à trouver des compromis sectoriels avant l'officialisation des annonces présidentielles.

Acteurs et objectifs de la contestation

L'intersyndicale régionale, qui fédère la CGT, FO, la FSU, Solidaires et la CFDT, appelle ainsi à une nouvelle journée de grève et de manifestation. À ses côtés, les organisations de jeunesse Union étudiante, FAGE, UNEF et USL renforcent la mobilisation sur le campus et les places publiques. Ces acteurs entendent maintenir la pression politique jusqu'au terme de la conférence de lundi, considérant que les mesures actuelles sont insuffisantes face à l'érosion du pouvoir d'achat.

Les Gilets jaunes ont également confirmé leur engagement en prévoyant une centaine de rassemblements dispersés à travers la France. Ces actions visent à ne laisser aucune zone géographique indifférente à la contestation. Des tensions spécifiques ont déjà été signalées dans certaines métropoles, comme à Toulouse où la préfecture a interdit tout rassemblement officiel malgré des appels sur les réseaux sociaux, soulignant la complexité de la gestion de l'ordre public dans un contexte de polarisation accrue.

Héritage des précédentes journées de grève

L'atmosphère de ces manifestations reste marquée par les événements tragiques survenus lors des éditions précédentes. Lors de la manifestation du 5 novembre à Toulouse, un incident grave impliquant une attaque à l'acide avait conduit à la blessure de 24 CRS et d'un policier touché aux yeux. Ces épisodes de violence ont durablement entaché le climat social et alimenté les débats sur les violences policières, certains retraités dénonçant publiquement les sévices subis lors de ces opérations de maintien de l'ordre. Le gouvernement tente désormais de désamorcer cette dynamique par le dialogue institutionnel.

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La situation économique et sociale demeure tendue dans l'hexagone. Alors que certains commentateurs notent une diversité de situations économiques au sein de la population, avec des achats de loisirs persistants dans certains secteurs, la colère sociale semble profondément ancrée chez les catégories populaires et les fonctionnaires. La réussite de la conférence de lundi dépendra de la capacité du Premier ministre Sébastien Lecornu à transformer ces discussions en mesures tangibles capables de restaurer la confiance et de désamorcer la mobilisation pour les prochaines semaines.