Manifestation Toulouse : préfecture et CGT s'opposent sur la charge au pont des Catalans

La préfecture et la CGT 31 livrent deux récits opposés de l'intervention policière du 5 novembre à Toulouse, entre tirs de grenades, blessés revendiqués et enquête ouverte.

Au lendemain des affrontements du 5 novembre à Toulouse, la préfecture et la CGT 31 livrent deux récits opposés de l'intervention policière au pont des Catalans. Selon les éléments rapportés, le cortège syndical est resté bloqué pendant près d'une heure et demie devant les forces de l'ordre, avant plusieurs tirs de grenades lacrymogènes et une charge policière.

Les services de l'État et le syndicat s'accordent sur la chronologie générale, mais divergent sur les causes de l'enchaînement. Le désaccord porte sur l'itinéraire, sur le comportement de certains manifestants et sur les blessures constatées de part et d'autre.

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Un parcours interdit au cœur du désaccord

Le parcours emprunté par le cortège est au centre de la dispute entre la préfecture et la CGT 31. Pour les services de l'État, l'objectif était d'empêcher les manifestants de rejoindre le centre-ville par un itinéraire interdit par arrêté, une interdiction confirmée par le tribunal administratif.

Le rassemblement initial à Saint-Cyprien avait été toléré, car il se situait sur le parcours autorisé. La préfecture affirme avoir proposé aux syndicats de rejoindre les Arènes par l'avenue Étienne-Billières. Cédric Caubère, secrétaire général de la CGT 31, défend au contraire le choix du parcours historique, estimant que si ce parcours avait été ouvert, la journée se serait déroulée sans problème.

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Deux versions concurrentes des affrontements au pont

La préfecture attribue le début des violences à des individus vêtus de noir qui se seraient progressivement mêlés à la tête du cortège. Selon elle, certains auraient tenté d'arracher des pavés avant les premiers jets de projectiles, ce qui aurait conduit les forces de l'ordre à employer les lacrymogènes pour disperser le rassemblement.

Les services de l'État avancent également qu'un camion de la CGT aurait progressé vers le barrage policier au lieu de reculer, laissant craindre une tentative de passage en force. Cédric Caubère conteste cette version. Il reconnaît seulement la présence d'une poignée de personnes en noir sur le côté, et affirme que, de son point de vue, il n'y avait aucune raison de charger.

Interrogée sur la difficulté apparente à distinguer les individus violents des militants syndicaux, la préfecture reconnaît la complexité de l'opération. Elle indique que l'on ne pouvait pas faire le tri, et justifie la charge par la nécessité de maintenir le barrage.

De son côté, la CGT accuse les policiers d'avoir délibérément visé son service d'ordre. Cédric Caubère évoque au moins neuf traumatismes crâniens reçus aux urgences de Joseph-Ducuing, ainsi qu'une dizaine de militants frappés. Ces chiffres n'ont pas été confirmés de manière indépendante.

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Blessés, enquête et bilan encore contesté

Le bilan des blessés reste disputé, car la police affirme de son côté que 24 CRS ont été victimes de projections d'un liquide identifié, selon nos informations, comme de l'acide. Malgré leurs équipements de protection, les fonctionnaires ont souffert de brûlures et d'irritations, et l'un d'eux a été touché aux yeux. Leurs blessures se sont finalement révélées légères.

Une enquête a été ouverte pour identifier le ou les auteurs de ces projections, qui restent à ce stade inconnus. La préfecture a recensé au total 18 blessés parmi les forces de l'ordre et 30 interpellations au cours de la journée du 5 novembre.

Au lendemain de la manifestation, les circonstances précises des violences restent à éclaircir. Les deux camps maintiennent leurs versions, et les éléments vérifiables disponibles ne permettent pas encore de trancher entre le récit de la préfecture et celui de la CGT 31.