Manifestation pour les droits des handicapés : les droits bafoués et les vies entravées

Des centaines de personnes ont manifesté à Paris pour souligner les difficultés d'accès aux droits et aux opportunités pour les personnes handicapées, malgré la loi de 2005 visant à promouvoir leur inclusion. Les associations dénoncent un manque d'accès à l'éducation, au travail et aux loisirs, ainsi que des délais de traitement des demandes administratives trop longs.

Selon la police, 600 personnes ont pris part à cette manifestation. « Cet anniversaire n'est pas une fête, car les droits prévus par la loi ne sont pas appliqués. Nous sommes loin d'une vie quotidienne sans discrimination et sans difficultés d'accès à l'école, à l'emploi », a déclaré Arnaud de Broca, président du Collectif Handicap s, qui regroupe une cinquantaine d'associations.

La loi du 11 février 2005 « pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées » vise à faciliter l'inclusion des personnes handicapées dans la société, l'éducation et le travail. « Stop aux droits bafoués et aux vies entravées », « À l'école, l'inclusion pas l'illusion » : sous une pluie persistante, des dizaines de manifestants en fauteuils roulants côtoyaient des associations représentant les personnes atteintes de handicaps invisibles, comme l'autisme ou des handicaps psychiques. « Où est la liberté quand nous sommes entravés dans nos déplacements et qu'il faut prévoir chaque rendez-vous à l'avance ? Où est l'égalité quand on ne peut accéder aux loisirs, à l'école, à l'emploi ? », s'est indignée Pascale Ribes, présidente de l'APF France Handicap. À la rentrée 2024, 519 000 élèves en situation de handicap étaient scolarisés en milieu ordinaire, selon le ministère de l'Éducation nationale. Mais pour les associations, les enseignants ne sont pas assez formés et n'utilisent pas assez de supports pédagogiques adaptés. Le taux de chômage des actifs handicapés a diminué, à 12%, mais reste près de deux fois supérieur à celui de la population générale, a rappelé Bruno Pollez, président de Ladapt, association pour l'insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées. « Seulement 2% des infrastructures sportives sont accessibles », a déploré Nacer Zorgani, athlète paralympique. Seuls la moitié des établissements recevant du public (commerces, services publics...) sont accessibles. « Moins de paperasse, plus de droits », pouvait-on lire sur des pancartes, alors que le délai de traitement des demandes dans les Maisons départementales des Personnes handicapées est de 5,7 mois en moyenne, avec de grandes disparités géographiques





