Une grande manifestation est organisée à Mexico le jour de l'ouverture de la Coupe du monde 2026. Divers corps de métiers et des groupes de mères de disparus protesteront pacifiquement tout en craignant une répression violente. Les organisateurs demandent d'enregistrer tout pour révéler la vérité au monde entier, dans un contexte où le régime mexicain est accusé de dissimuler la situation du pays.

La cérémonie d'ouverture de la Coupe du monde 2026, prévue à Mexico ce jeudi 11 juin, pourrait être perturbée par une manifestation massive à l'initiative de différents corps de métiers de la société mexicaine.

Les organisateurs, qui appellent à une mobilisation dans les rues de la capitale, notamment sur les artères les plus fréquentées, entendent faire entendre les griefs de nombreux groupes : enseignants, professionnels de la santé, agriculteurs, travailleurs des transports, et surtout les mères de personnes disparues, un drame endémique lié aux activités des cartels. Le mot d'ordre est de documenter tout événement afin de révéler au monde entier la面对 pacifique des manifestants et d'éventuelles violences policières.

Le texte insiste sur le fait qu'il ne faut fournir aucun prétexte aux autorités pour justifier une répression. Le contexte politique mexicain est dépeint comme un régime qui se cache et craint la vérité.

En marge de cette actualité, divers autres sujets liés à la Coupe du monde 2026 sont abordés : les déclarations de Thierry Henry démentant des critiques envers Kylian Mbappé, les confessions de Didier Deschamps, des incidents comme la présence de serpents autour du camp suisse, une fusillade près du camp anglais, et des questions sur les outsiders potentiels comme le Maroc ou le Japon. Une série satirique anglaise, "Dear England", suscite également la polémique





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