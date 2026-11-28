Près de 300 personnes ont marché à Tarbes samedi pour dénoncer les féminicides et les violences aux enfants, réclamant une loi intégrale et plus de moyens judiciaires.

Environ 300 personnes se sont rassemblées samedi après-midi dans les rues de Tarbes pour dénoncer les violences faites aux femmes et aux enfants. Ce cortège citoyen visait à attirer l'attention publique sur l'ampleur dramatique des féminicides et des abus sexuels perpétrés au sein des familles. La mobilisation s'inscrivait dans une dynamique nationale de prise de conscience collective face à la recrudescence des crimes de genre.

Engagement municipal et symboles visuels forts

La municipalité de Tarbes a envoyé une délégation nombreuse, dirigée par le maire Pascal Claverie, pour témoigner de son engagement ferme contre ces violences. Au cœur du cortège, un grand drap rouge affichait les noms des femmes mortes sous les coups de leur conjoint depuis la fin de l'année 2025. Cette présence institutionnelle a souligné la nécessité d'une réponse coordonnée entre les autorités locales et la société civile.

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Le parcours du manifestant a croisé celui de l'exposition "Silhouettes", qui met en scène des personnages en bois pour sensibiliser le public aux violences faites aux femmes. Cette intégration artistique dans le parcours de la manifestation a permis de renforcer l'impact visuel du message porté par les participants. L'objectif était de rendre tangibles les victimes invisibilisées et de marquer les esprits des passants et des médias présents sur les lieux.

Statistiques alarmantes et réalité systémique

Au nom du collectif Droits des femmes 65, Michèle a rappelé l'ampleur des violences et leur caractère systémique dans la société française. Elle a notamment souligné que 160 féminicides ont été enregistrés en France depuis 12 mois. Ces chiffres chocs ont servi de fondement à la démonstration présentée lors du rassemblement, mettant en lumière l'urgence d'agir immédiatement.

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Mais les violences ne s'arrêtent pas aux femmes. Les enfants sont eux aussi massivement concernés, en particulier par les violences sexuelles et l'inceste. Selon les chiffres avancés par le collectif, 160 000 enfants en seraient victimes, soit l'équivalent de trois enfants par classe. Cette donnée statistique vise à illustrer l'extension du problème au-delà des relations conjugales pour toucher directement la sphère familiale.

La justice peine à répondre à cette ampleur du phénomène. Seuls 3 % des agresseurs seraient condamnés, un taux qui tomberait à 1 % dans les affaires d'inceste. La majorité de ces violences se dérouleraient dans le cadre familial et seraient commises à 97 % par des hommes, selon les données citées lors du rassemblement. Ces proportions démontrent un impunité persistante et un échec partiel du système judiciaire actuel.

Exigences concrètes pour une protection renforcée

Le collectif alerte également sur l'exploitation sexuelle des mineurs : au moins 20 000 enfants seraient victimes de prostitution et d'exploitation sexuelle. Chaque année, 230 000 femmes et filles subiraient des viols ou des tentatives de viol, près de la moitié alors qu'elles sont encore mineures. Ces statistiques mettent en exergue la vulnérabilité spécifique des jeunes filles face à la prédation sexuelle.

Face à cette réalité, les manifestants ne veulent plus se contenter de dénoncer. Ils exigent une loi intégrale contre les violences faites aux femmes et aux enfants. Cette loi doit s'accompagner de moyens suffisants pour augmenter le nombre de magistrats et d'enquêteurs de police et de gendarmerie. Une telle augmentation des effectifs est jugée indispensable pour traiter la hausse des plaintes et des affaires complexes.

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Enfin, les participants réclament la mise en place d'une juridiction spécialisée. Cette structure judiciaire dédiée permettrait de mieux comprendre les spécificités des violences de genre et d'offrir une écoute adaptée aux victimes. L'exigence d'une réponse institutionnelle forte et structurée reste le point central de la mobilisation, avec une demande de suivi concret des engagements pris par les autorités.