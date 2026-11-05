Manifestation massive à Tarbes : 5 000 personnes réclament justice sociale

Entre 3 000 et 5 000 manifestants ont défilé à Tarbes pour dénoncer la précarité et exiger de meilleurs salaires, révélant une colère sociale diffuse dans les Hautes-Pyrénées.

Les rues de Tarbes ont été envahies par une foule nombreuse ce jeudi matin pour exprimer un profond mécontentement face à la détresse sociale. Entre 3 000 et 5 000 manifestants ont défilé pacifiquement pour réclamer une hausse significative des salaires, le maintien de services publics robustes et une meilleure distribution des richesses. La colère s'est exprimée avec force, portée par des témoignages accablants sur la précarité grandissante qui touche à la fois les jeunes actifs et les retraités. Le slogan " Les jeunes dans la galère, les vieux dans la misère " a résonné dans le cortège, symbolisant le rejet d'une société perçue comme injuste par une large partie de la population locale.

Calme apparent et sécurisation du parcours

Le cortège s'est déroulé dans le calme, malgré les craintes initiales des autorités locales concernant d'éventuels débordements. La préfecture des Hautes-Pyrénées a pris des mesures préventives en modifiant l'itinéraire traditionnel de la manifestation pour éviter la rue Maréchal-Foch. Cette zone, où se trouvent encore quelques commerces ouverts, était susceptible d'être la cible de groupes marginaux ou de pilleurs potentiels qui auraient pu se mêler à la foule. Ces appréhensions ne se sont finalement pas concrétisées, mais la tension politique et sociale reste palpable au sein des rangs des protestataires.

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Témoignages accablants sur la précarité financière

Derrière les slogans, la réalité quotidienne de nombreux travailleurs se révèle sous un jour sombre. Hélène, secrétaire médicale dans la fonction publique hospitalière, et Carole, psychologue à la Chambre de métiers et de l'artisanat, ont partagé leur sentiment d'impuissance face à un système où le vote ne semble plus garantir d'écoute. Hélène déplore que son compte bancaire soit à découvert chaque mois, une situation inconnue par le passé. Cette détresse économique est partagée par Marie-Hélène, accompagnante d'élèves en situation de handicap (AESH) depuis vingt ans. Avec un salaire de 1 035 euros pour 24 heures de travail hebdomadaires, elle constate une stagnation de ses revenus tout au long de sa carrière, l'obligeant à multiplier les petits boulots pour survivre.

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Positions syndicales et critiques économiques

Les organisations syndicales ont utilisé cette mobilisation pour alerter sur l'ampleur structurelle de la crise. Valérie Duprat, secrétaire générale de la CFDT des Hautes-Pyrénées, cite un baromètre indiquant qu'une personne sur deux struggle à joindre les deux bouts. Le syndicat réclame une justice sociale et fiscale accrue, ciblant les hauts revenus et les actionnaires qu'il juge trop favorisés par la politique menée depuis dix ans. Valérie Duprat critique également l'isolement du président Emmanuel Macron vis-à-vis des organisations syndicales durant cette décennie. Thierry Garrido, chargé des services à la CFDT, dénonce quant à lui les 75 milliards d'euros d'allègement de charges accordés au patronat, estimant que les salariés au Smic ne profitent pas suffisamment de ces mesures économiques.

Impact sur les services publics et l'éducation

La mobilisation ne se limite pas uniquement aux questions salariales, touchant également la qualité des services publics essentiels. Le manque de moyens dans l'enseignement spécialisé constitue une source majeure d'inquiétude pour les familles et les professionnels du secteur. Des personnes comme Virginie et Isabelle dénoncent les difficultés rencontrées par les enfants en situation de handicap, leurs parents et les équipes éducatives qui peinent à assurer un accompagnement adéquat. Ces revendications mettent en lumière la fragilité du maillage social et éducatif, renforçant le sentiment général selon lequel la société actuelle ne répond plus aux besoins fondamentaux des citoyens les plus vulnérables.