Il y a 54 ans, les habitants de Ceyreste et les agriculteurs manifestaient contre le tracé de l'autoroute B52. Retour sur cette opposition locale et la décision finale.

Il y a 54 ans, le 26 novembre 1972, une manifestation majeure a eu lieu à Ceyreste pour protester contre le tracé prévu de l'autoroute B52. Ce projet d'infrastructure, qui deviendra plus tard l'autoroute A50 reliant Toulon à Aubagne, était fortement contesté par la population locale et les élus de la région.

L'opposition des habitants et agriculteurs

Le comité de défense des habitants du 27 novembre 1972 a rappelé les détails de ce rassemblement historique. La manifestation visait à s'opposer à la destruction de la plaine agricole, notamment à cause des coupes d'oliviers, de la traversée de vignobles et des expropriations prévues. Une quarantaine de villas et autant de bâtiments agricoles étaient directement menacés par ce projet d'autoroute.

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Georges Blanc, maire de Ceyreste à l'époque, a présidé la réunion en présence de diverses associations locales. Les participants, qu'il s'agisse des agriculteurs ou des résidents, ont exprimé leur refus du tracé initial. Ils craignaient la disparition de leur cadre de vie et de leurs terres agricoles au profit d'une infraestructure routière jugée intrusive.

La position de l'ORTF et alternatives

Un reportage de l'Office national de radiodiffusion télévision française (ORTF), diffusé le 26 novembre 1972, a documenté les arguments des participants. La majorité des habitants acceptait le principe de création de l'autoroute, mais exigeait un tracé plus au nord de Ceyreste. Ils proposaient d'utiliser une crête sauvage, dénudée par le gel de 1956, afin d'éviter toute destruction de maisons et de terres cultivables.

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Malgré cette proposition alternative et les vives oppositions, les autorités ont maintenu leur décision. Le tracé sud a finalement été retenu par les responsables du projet. Cette décision a ignoré les demandes des habitants et des élus locaux qui souhaitaient préserver le tissu rural et urbain de la commune de Ceyreste.

Mise en service et héritage du projet

Malgré les contestations, les travaux ont suivi leur cours. La portion d'autoroute concernée a été mise en service le 16 décembre 1975. Cet événement marque une étape importante dans l'histoire des infrastructures routières du Var et des Bouches-du-Rhône, reliant définitivement les villes d'Aubagne et de Toulon.

Cet épisode historique reste un exemple marquant de la tension entre développement économique et préservation du patrimoine local. Il illustre les conflits d'usage du territoire qui ont pu survenir lors de la construction de grandes infrastructures en France durant les années 1970, notamment dans des zones à forte valeur agricole et résidentielle.