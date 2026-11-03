Manifestation étudiante à Paris : l'itinéraire restreint validé par le tribunal administratif

Le tribunal administratif a rejeté les demandes d'annulation de l'arrêté préfectoral. Les étudiants doivent suivre un parcours de la porte de Charenton à la porte de Montreuil ce mardi 3 novembre.

La Préfecture de police de Paris a confirmé que le Tribunal administratif saisi en référé avait rejeté les demandes d'annulation de l'arrêté d'interdiction partielle concernant la manifestation déclarée cet après-midi par les syndicats d'étudiants. Cette décision judiciaire impose désormais strictement le seul itinéraire autorisé pour les participants, qui doit s'étendre de la porte de Charenton à la porte de Montreuil. L'autorité préfectorale a précisé cette contrainte après avoir entendu les recours déposés contre ses mesures de restriction.

Itinéraire imposé face à la demande du Panthéon au Medef

L'Interfac IDF, organisation se présentant comme l'assemblée générale des étudiants des facultés franciliennes, réclamait initialement un parcours symbolique allant du Panthéon dans le Ve arrondissement jusqu'au siège du Medef dans le VIIe arrondissement. La Préfecture de police avait pris un arrêté lundi pour interdire explicitement la manifestation sur cet itinéraire jugé trop central et sensible. Le Tribunal administratif a invalidé ces revendications, confirmant que le centre-ville de Paris reste interdit aux manifestants pour cet événement spécifique.

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Réactions indignées des avocats et des organisations syndicales

Me Marion Ogier, qui défend Interfac IDF, a dénoncé une décision rendue sans audience préalable, qualifiant la situation d'injuste pour les organisateurs. Des membres d'Interfac IDF ont également réagi vivement dans un communiqué, décrivant le parcours imposé comme humiliant et hors du centre-ville, à plusieurs kilomètres de leur destination souhaitée, le siège du Medef. Cette opposition juridique met en lumière la tension entre les exigences de sécurité publique et les droits de manifestation des étudiants.

Dénonciations de l'Union syndicale lycéenne et mobilisation

Le président de l'Union syndicale lycéenne a accusé le gouvernement de menacer le droit à manifester, pointant du doigt les arrêtés d'interdiction pris à la dernière minute. Vers 14h30, environ 2.000 étudiants et lycéens se dirigeaient dans le calme vers le Panthéon, certains scandant qu'ils ne seraient pas empêchés de manifester. La Préfecture de police a rappelé que l'arrêté interdisant toute manifestation sur la place du Panthéon est respecté, aucune sortie ou entrée n'y étant autorisée.

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Gestion des cortèges sauvages et encadrement policier

Les cortèges sauvages formés dans les rues du 5e arrondissement en début d'après-midi ont été repérés et immédiatement encadrés par les policiers de la Préfecture de police. Après des échanges avec les manifestants, le premier groupe a quitté la rue Jussieu pour être dirigé vers la place de la Sorbonne. Le second groupe, situé rue Rataud, devait être conduit vers la rue d'Ulm, illustrant une gestion tactique des mouvements de foule pour éviter les points névralgiques interdits.

Anticipation d'une forte participation et contexte politique

La Préfecture de police anticipe une participation massive, estimant le nombre de manifestants entre 15.000 et 30.000 personnes pour ce mardi à Paris. Ce chiffre élevé souligne l'importance de la mobilisation étudiante et lycéenne actuelle, malgré les restrictions imposées par les autorités judiciaires et préfectorales. La situation reste sous haute surveillance alors que les groupes divergent sur les lieux de rassemblement et les objectifs politiques de la journée.