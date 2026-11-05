Manifestation du 5 novembre : La CFDT mobilise 800000 personnes avec fermeté

Marylise Léon appelle à une mobilisation massive le 5 novembre. La CGT-CFDT exige des réponses concrètes du gouvernement, qualifiant la date d'extrêmement risquée.

La secrétaire générale de la CFDT, Marylise Léon, a annoncé une mobilisation syndicale d'envergure pour le 5 novembre. Cette journée est officiellement classée comme à risque par les autorités et les organisations syndicales. L'objectif est de faire entendre une voix forte face aux décisions gouvernementales en cours. La direction syndicale promet une réponse d'une extrême fermeté en cas de nouvelles exactions ou de mesures jugées injustes par les salariés. Cette déclaration marque une étape décisive dans la crise sociale actuelle qui secoue le pays.

Objectif de mobilisation de 800000 personnes

Marylise Léon précise que l'ambition de la CFDT est d'atteindre une mobilisation de 800.000 personnes. Elle estime qu'un tel chiffre représenterait une belle satisfaction pour le mouvement social. Cette estimation traduit la détermination des syndicats à montrer la réalité de leur soutien auprès des travailleurs. Une telle participation permettrait de démontrer la puissance de frappe du syndicat CFDT dans le débat public. La visibilité est considérée comme un élément central de cette stratégie revendicative.

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Critique de l'organisation et du calendrier politique

La secrétaire générale de la CFDT critique ouvertement les conditions d'organisation de cette journée. Elle déplore qu'on ne soit pas dans de bonnes conditions lorsqu'une réponse sur le tracé arrive la veille de l'événement. Pour Marylise Léon , une manifestation doit être visible et ne peut rester cachée dans un recoin. Elle estime également qu'il est vraiment pas idéal d'avoir un deuxième tour de la présidentielle de 2027 le 2 mai. Cette coïncidence calendrier complique la logistique et la sécurisation des rassemblements prévus dans les grandes villes. La CFDT exige une meilleure anticipation de la part des préfets et des organisations de police.

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Attentes envers le gouvernement et perspectives

Selon la direction de la CFDT, la balle est actuellement dans le camp du gouvernement. Le syndicat réclame des réponses concrètes et immédiates aux demandes sociales exprimées. Marylise Léon rappelle que l'élection présidentielle ne résoudra pas tous les problèmes d'un coup. Les questions sociales et économiques nécessitent des actions législatives et réglementaires urgentes. Elle pense que cette journée sera très suivie par l'opinion publique et les médias nationaux. L'attente de la population est forte pour voir si le dialogue social pourra reprendre sur des bases plus sereines. La mobilisation du 5 novembre s'inscrit donc dans une logique de pression politique continue pour obtenir des avancées sociales durables.