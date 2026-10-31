Manifestation du 31 octobre : blocages universitaires et tensions sécuritaires

Manifestation du 31 octobre : l'Union étudiante annonce des blocages dès mardi, tandis que les autorités redoutent des violences urbaines et des pillages à Paris et Marseille.

La manifestation du 31 octobre s'annonce tendue alors que Sabrine Kharbach, porte-parole de l'Union étudiante, a déclaré que dès ce mardi, les universités et les lycées seront bloqués. À Paris, les CRS ont effectué de premières sommations pour évacuer la place de la Bastille, et à Marseille, un rassemblement partira de la place des Réformés à 14 heures. Ces événements s'inscrivent dans un contexte de colère sociale et de mobilisation contre les politiques gouvernementales.

Blocages annoncés dans les universités et lycées

L'Union étudiante, par la voix de sa porte-parole Sabrine Kharbach, a annoncé le blocage des universités et des lycées dès ce mardi. Cette décision fait suite à un mouvement de protestation contre la dégradation des conditions d'études et le manque de moyens. Du côté lycéen, Marius Mesnil, co-secrétaire général de l'Union syndicale lycéenne, appelle à faire de nouveaux blocus dès mardi. Ces actions s'ajoutent à la manifestation du 31 octobre, qui s'annonce comme une journée de mobilisation nationale.

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Parcours et sécurité : des inquiétudes à Paris

À Paris, le parcours de la manifestation est contesté. David Libeskin, avocat et porte-parole des Gilets jaunes, déplore une atteinte disproportionnée à la liberté de manifester. La secrétaire générale de la Fédération syndicale unitaire (FSU) évoque un parcours difficile à sécuriser. Les commerçants sur le trajet du cortège redoutent des dégradations, certains ayant recruté des agents de sécurité pour protéger leurs commerces. La note de la police mentionne des risques d'envahissement du périphérique et de ciblage de lieux de pouvoir.

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Risques de violences et de pillages selon les autorités

Agathe Foucault, porte-parole de la Police nationale, évoque des risques identifiés de violences urbaines et de pillages. À Marseille, aucune manifestation n'a été déclarée, et Nicole Richard-Verspieren, présidente de l'Association des commerçants du centre-ville, estime que c'est une journée à risque. Les autorités se préparent à faire face à des débordements possibles, tandis que les syndicats dénoncent une situation sociale explosive.

Colère sociale et perte de pouvoir d'achat

La secrétaire générale de la FSU explique que les fonctionnaires ont perdu en pouvoir d'achat et que la situation n'est plus tenable. Cette colère sociale alimente les mobilisations du 31 octobre. Les revendications portent sur les salaires, les conditions de travail et les libertés publiques. Le gouvernement est appelé à répondre à ces inquiétudes, alors que les syndicats et les organisations étudiantes promettent une journée de forte mobilisation.