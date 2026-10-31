Manifestation du 31 octobre à Paris : les réactions de la droite républicaine

Réactions des responsables Les Républicains à la manifestation parisienne du 31 octobre, aux incidents visant les forces de l'ordre et à la crise lycéenne.

A l'approche de la manifestation paris ienne du 31 octobre, plusieurs responsables politiques de droite et du centre droit ont réagi à la journée de mobilisation ainsi qu'aux tensions qui l'ont accompagnée.

Hervé Gicquel, maire Les Républicains de Charenton-le-Pont, a exprimé son soulagement après une journée qui s'est globalement bien déroulée. Dans le même temps, un gendarme a été visé par un jet de cocktail Molotov, un incident que Jonas Haddad, porte-parole adjoint des Républicains, a qualifié de scandaleux. Il a estimé que ce qui s'était passé dans la soirée ne pouvait pas être accepté dans une démocratie. Le parcours du cortège a également suscité des critiques.

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Tracés et sécurité des commerçants

Geoffroy Didier, président délégué de la région Île-de-France et vice-président des Républicains, a déploré qu'à la veille d'une manifestation on ne sache pas encore où elle aura lieu, jugeant cette situation anormale pour les habitants, les forces de l'ordre et les acteurs économiques. Valérie Pécresse, présidente LR de la région Île-de-France, a pour sa part estimé que les tracés doivent être placés là où il n'y a pas de commerces, afin de limiter les conséquences pour les activités commerciales et les riverains.

La question de la protection des commerçants a occupé une place importante dans les prises de parole. Face à la volonté de certains d'entre eux de s'armer pour se protéger, Valérie Pécresse a jugé que l'autodéfense est la pire des solutions. Elle a en revanche annoncé une aide de plus de 10.000 euros qui sera versée aux commerçants parisiens touchés par les troubles, présentée comme un soutien concret à des professionnels fragilisés par les perturbations successives.

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Soutien aux commerçants et lycéens

Le mouvement lycéen a lui aussi occupé une large place dans les débats. Valérie Pécresse a annoncé que les lycéens exclus en conseil de discipline seraient également exclus des aides de la région. S'adressant aux élèves qui bloquent leurs établissements, elle a demandé de sauver l'année scolaire. Elle a aussi reproché à l'État une réponse tardive, selon elle parce que les revendications étaient gazeuses et insuffisamment précises pour pouvoir être traitées rapidement.

Enfin, elle a répondu au maire de Trappes en dénonçant une grosse imposture et un grave mensonge, signe de la forte tension politique qui entoure ce dossier. Au-delà de ces réactions ponctuelles, Henri Guaino, ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, a dénoncé une crise plus profonde de la vie politique française. Selon lui, il n'existe plus de familles politiques en France, il n'y a plus que des cartels électoraux.

Cette affirmation résume le climat de défiance qui entoure ces journées de mobilisation, où se mêlent violences ponctuelles, inquiétudes des commerçants, colère lycéenne et désaccords profonds sur la manière de gérer la crise. Les prochains jours diront si les annonces de soutien et les appels au dialogue suffiront à apaiser la situation dans la capitale et dans les établissements scolaires.