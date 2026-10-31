Manifestation du 31 octobre : 320 000 manifestants en France, 70 000 à Paris

La troisième journée de mobilisation des syndicats, étudiants et gilets jaunes a réuni 320 000 manifestants en France selon l'Intérieur, dont 70 000 à Paris, en baisse par rapport au 24 octobre.

La troisième journée de mobilisation des syndicats, étudiants et gilets jaunes a rassemblé 320 000 manifestants en France, dont 70 000 à Paris, selon les chiffres communiqués samedi par le ministère de l'Intérieur et la préfecture de police. Dans la capitale, le défilé du 31 octobre reliait la porte de Bagnolet à la porte de Charenton, sur un parcours en périphérie proposé par la préfecture aux organisateurs.

La participation est en nette baisse par rapport à la semaine précédente. Le 24 octobre, 110 000 manifestants avaient défilé à Paris, contre 70 000 cette fois. Au niveau national, les rassemblements du matin ont réuni 15 000 personnes lors de 65 actions, contre 37 000 participations le 24 octobre et 67 000 le 17 octobre, selon Beauvau.

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À 14 heures, la situation était globalement calme sur l'ensemble du territoire, avec 27 interpellations recensées, contre 217 le 24 octobre à la même heure. La manifestation parisienne s'est déroulée en grande partie dans le calme, mais des tensions sont apparues en fin de cortège.

Des tensions lors de la dispersion à Paris

Au moment de la dispersion du cortège au niveau de la porte de Charenton, des individus masqués ont envoyé des projectiles sur les forces de l'ordre. Un cortège sauvage d'environ 200 personnes a également déambulé près de la Bastille, rue de la Roquette, escorté par la police et se dirigeant vers le cortège autorisé.

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Jean-Luc Mélenchon est arrivé dans le cortège porte de Bagnolet en début d'après-midi. À Marseille, les manifestants ont reculé face au gaz lacrymogène, et de nombreux objets, dont des couteaux et des masques, ont été confisqués par la police. À Lyon, les policiers nationaux d'une compagnie républicaine de sécurité ont interpellé en début d'après-midi un individu qui transportait des éléments permettant de lancer un dispositif explosif artisanal contre les forces de l'ordre.

Contrôles préventifs et appels au calme en région

À Lille, les forces de l'ordre ont procédé à des contrôles préventifs avant la manifestation afin de prévenir tout risque de débordement. Gants renforcés, mortiers d'artifice, couteaux et autres objets dangereux retrouvés la semaine dernière étaient notamment recherchés. Le préfet du Nord a appelé chacun à la responsabilité et au respect des règles pour que la manifestation se déroule dans le calme et en toute sécurité.

À Montpellier, un cortège de plusieurs milliers de personnes se dirigeait vers la place de la Comédie. La préfète de l'Hérault a rappelé que les rassemblements et regroupements de personnes sont interdits dans l'Écusson et recommandé à la population d'éviter le centre-ville cet après-midi.

Une mobilisation en baisse sur l'ensemble du territoire

La tension restait vive à Lyon, Toulouse et Grenoble en fin de journée. Cette troisième journée de mobilisation intervient après deux semaines de manifestations marquées par une participation plus élevée, le 17 octobre puis le 24 octobre, et par un nombre d'interpellations nettement supérieur à celui du 31 octobre.

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Les autorités avaient proposé aux organisateurs un parcours en périphérie de la capitale pour cette édition parisienne, de la porte de Bagnolet à la porte de Charenton. Ce dispositif a permis de contenir l'essentiel du défilé, malgré les incidents signalés en fin de cortège et la présence d'un cortège sauvage près de la Bastille.