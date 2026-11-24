Les agriculteurs de Haute-Garonne manifestent le 25 novembre 2026 à Saint-Gaudens. Ils dénoncent un nouveau protocole sanitaire DNC risquant la destruction de leurs troupeaux vaccinés.

La coordination syndicale de la Haute-Garonne organise une mobilisation massive des éleveurs ce mercredi 25 novembre 2026. Le rassemblement se tiendra à 13 heures devant la sous-préfecture de Saint-Gaudens pour dénoncer les mesures sanitaires proposées. Cette action vise spécifiquement à contrer le nouveau protocole de lutte contre la dermatose nodulaire contagieuse qui pourrait être validé ce jour-là.

Contexte du conflit sur la dermatose nodulaire

Le Conseil scientifique se réunit à Paris ce même 25 novembre 2026 pour examiner les recommandations sanitaires concernant la maladie. Les éleveurs locaux craignent que cette validation ne transforme leurs efforts de prévention en pertes irréparables. La dermatose nodulaire contagieuse représente une menace sérieuse pour le bétail, ce qui a justifié les campagnes de vaccination initiales.

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Plus de 48 exploitations agricoles de la Haute-Garonne sont directement concernées par ces nouvelles directives potentielles. La Coordination Rurale de la Haute-Garonne, également connue sous le sigle CR31, a alerté ses membres sur les risques liés à l'application stricte des futurs contrôles. Cette organisation syndicale indépendante joue un rôle central dans la mobilisation des producteurs locaux face aux décisions institutionnelles.

Dénonciation des tests aléatoires par Maxime Raud

Maxime Raud, président de la Coordination Rurale 31, exprime une colère profonde auprès des journalistes et des participants potentiels. Il déclare que les agriculteurs ont joué le jeu en vaccinant et revaccinant leurs troupeaux selon les consignes en vigueur. Selon lui, les autorités doivent maintenant jouer leur propre rôle en respectant les engagements pris précédemment.

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Les éleveurs refusent catégoriquement l'introduction de tests aléatoires au sein de leurs élevages respectifs. Un résultat positif à la dermatose nodulaire pourrait entraîner l'euthanasie systématique de l'ensemble du troupeau. Cette mesure s'appliquerait même pour les animaux qui ont été correctement vaccinés et revaccinés, ce que les professionnels jugent injuste.

Maxime Raud qualifie cette situation d'inacceptable et de trahison de la parole donnée aux éleveurs. Il souligne que des générations de travail et de sélection génétique pourraient être anéanties du jour au lendemain. La perspective de voir tous ces animaux envoyés à l'équarrissage constitue le principal moteur de cette mobilisation citoyenne et professionnelle.

Exigences claires pour la sous-préfecture

La manifestation du 25 novembre 2026 vise à obtenir l'abandon immédiat de ces procédures de tests aléatoires. Les participants exigent également que tout abattage systématique soit suspendu jusqu'à nouvel ordre ou à une révision des protocoles. Le rassemblement devant la sous-préfecture de Saint-Gaudens sera ouvert aux tracteurs et aux bennes agricoles pour marquer les esprits.

Néanmoins, les organisateurs appellent fermement leurs soutiens à rester dans le calme et la dignité durant tout l'événement. Cette posture vise à montrer la crédibilité des agriculteurs qui défendent leur modèle économique et leur bien-être animal. La Coordination Rurale de la Haute-Garonne espère ainsi obtenir une reconnaissance officielle de leurs difficultés spécifiques liées à la gestion de la dermatose nodulaire.

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Impact économique et mesures d'urgence

En parallèle de la mobilisation, un fonds d'urgence de 500 000 euros a été mis en place pour certains acteurs agricoles. Ce dispositif concerne spécifiquement les exploitations de la Haute-Garonne et d'autres régions d'Occitanie touchées par la maladie. Bien que cette aide soit bienvenue, elle ne résout pas le problème fondamental de la perte de génétique et de cheptel.

Les discussions entre les syndicats et les experts continuent sur les modalités de production et de rémunération. Des entités comme l'Institut Montaigne sont sollicitées pour apporter des solutions concrètes aux questions de rentabilité. Cependant, la priorité immédiate pour les 48 exploitations reste la protection de leurs troupeaux existants contre toute mesure punitive injustifiée.