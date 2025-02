Manifestation de Gens du Voyage près de Pau : Condamnation pour Trois Interpellés

Suite à des débordements lors d'une manifestation de gens du voyage près de Pau, quatre hommes ont été condamnés pour violences sur des fonctionnaires de police.

Ce jeudi 13 février, le tribunal correctionnel de Pau a condamné quatre hommes pour des violences sur des fonctionnaires de police, suite à des débordements lors d'une manifestation de gens du voyage près d'un camp à Lescar, deux jours auparavant. Mardi 11 février, une manifestation de gens du voyage réclamant de meilleures conditions d'accueil s'était invitée sur l'autoroute A64 à Lescar, près de Pau . Deux policiers ont été blessés et dix personnes placées en garde à vue.

Les manifestants, qui n'avaient pas déclaré leur mobilisation, ont bloqué la route départementale le lundi 10 février, avant de récidiver le lendemain, provoquant des échauffourées aux abords du camp. Des évacuations de la police, consécutives à divers incidents et au milieu des embruns de gaz lacrymogène, ont été parsemées de jet d'objets divers en direction de la quarantaine de fonctionnaires. Les quatre prévenus, âgés de 20, 22 et 28 ans, ont nié leur implication ou au moins leur condition de témoins des échauffourées. Ils ont été identifiés après la description faite par les policiers et à l'issue d'un « tapissage ». Trois des prévenus ont été condamnés à neuf mois de prison dont six assortis d'un sursis probatoire. Le quatrième, âgé de 22 ans, a été relaxé des faits de violences et s'est vu infliger une peine de neuf mois assortis intégralement du sursis probatoire. Des centaines d'heures de travaux d'intérêt général les attendent également.





sudouest / 🏆 67. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Gens Du Voyage Manifestation Pau Condamnation Débordements Violence Police

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Manifestation de Gens du Voyage à Lescar: Deux Policiers Blessés et Tensions sur l'AutorouteUne manifestation de gens du voyage réclamant de meilleures conditions d'accueil a dégénéré mardi 11 février sur l'autoroute A64 à Lescar, près de Pau, faisant deux policiers blessés et menant à des arrestations. La manifestation, initialement lancée lundi 10 février par une vingtaine de personnes à un rond-point local, a pris une tournure plus violente lorsque les manifestants se sont installés sur l'autoroute, bloquant la circulation et lançant des objets. Les forces de l'ordre ont dû intervenir avec la force pour rétablir l'ordre, entraînant des échauffourées et des incendies de matériel. Dix personnes ont été placées en garde à vue pour des faits de violences aggravées.

Lire la suite »

Surprise et colère à Kérizac : une aire pour gens du voyage installée sans concertationLes habitants du quartier de Kérizac à Plouisy sont en colère suite à l'installation d'une aire pour gens du voyage sur un terrain voisin, sans qu'ils aient été prévenus ni consultés. Ils déplorent le manque de communication et les impacts potentiels sur la valeur de leurs propriétés.

Lire la suite »

Les gens du voyage contraints au système DAlors que le préfet de police avait mis en demeure les familles en caravane stationnées sur un terrain de la ZAC des Paluds, le tribunal administratif de Marseille a annulé l’arrêté, faute d’aire aux normes.

Lire la suite »

Béarn : le championnat où les gens font semblant de jouer de la guitare débarque à PauL’Air Guitar Tour 2025, championnat de France de mime de guitare, compétition très sérieuse, s’installe à Pau le 20 février

Lire la suite »

Nouvelle installation illicite de gens du voyage à FenouilletUne vingtaine de caravanes s'est installée illégalement sur le parking de la plaine sportive des Ramiers à Fenouillet, près de Toulouse. Les gens du voyage ont pénétré sur le terrain la nuit du 29 au 30 janvier et ont vandalisé deux portiques. La mairie a pris des mesures en urgence, notamment en faisant labourer le pourtour de la prairie et en installant une benne pour limiter les accès. Une plainte a été déposée.

Lire la suite »

Lance-roquette et grenades saisis dans un camp de gens du voyage près de ToulouseLa police nationale a découvert un lance-roquette et des grenades lors d'une opération à Tournefeuille, près de Toulouse. Les armes ont été retrouvées dans un camp de gens du voyage après un renseignement anonyme. Une enquête a été ouverte pour déterminer l'origine et l'intention de ces armes.

Lire la suite »