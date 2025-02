Manifestation de Gens du Voyage à Lescar: Deux Policiers Blessés et Tensions sur l'Autoroute

Une manifestation de gens du voyage réclamant de meilleures conditions d'accueil a dégénéré mardi 11 février sur l'autoroute A64 à Lescar, près de Pau, faisant deux policiers blessés et menant à des arrestations. La manifestation, initialement lancée lundi 10 février par une vingtaine de personnes à un rond-point local, a pris une tournure plus violente lorsque les manifestants se sont installés sur l'autoroute, bloquant la circulation et lançant des objets. Les forces de l'ordre ont dû intervenir avec la force pour rétablir l'ordre, entraînant des échauffourées et des incendies de matériel. Dix personnes ont été placées en garde à vue pour des faits de violences aggravées.

Mardi 11 février, une manifestation de gens du voyage réclamant de meilleures conditions d'accueil s'est déroulée sur l'autoroute A64 à Lescar , près de Pau . Deux policiers ont été blessés et dix personnes placées en garde à vue. La colère des manifestants était déclenchée par les conditions d'accueil de l'aire de passage qu'ils occupent sur la commune de Lescar , jugée insalubre.

Lundi 10 février, une vingtaine de personnes appartenant à la communauté des gens du voyage avait commencé un mouvement de protestation au niveau du rond-point entre la D817 et la D945, sur la route de Sault-de-Navailles. Nos confrères d'Ici Béarn Bigorre relatent que la colère avait été déclenchée suite au non-ramassage des poubelles depuis plusieurs mois.En début d'après-midi, ce mardi 11 février, des individus se sont introduits sur l'autoroute A64, « perturbant et coupant temporairement sa circulation », indique la préfecture des Pyrénées-Atlantiques dans un communiqué. Le blocage a duré moins d'une demi-heure, non loin de l'échangeur avec l'A65. La circulation a ensuite été rétablie, « grâce à l'intervention immédiate de la police nationale et de la gendarmerie nationale, après usage de la force », complètent les services de l'État. « Ils sont rentrés sur l’autoroute et ils ont commencé à jeter divers objets sur la voie pour protester. Des véhicules ont dû effectuer des freinages d’urgences », complète un policier syndiqué. Des échauffourées ont ensuite eu lieu après que les forces de l'ordre ont été prises pour cible. « Un policier a été blessé » et « divers matériaux ont été mis à feux nécessitant l’intervention des sapeurs-pompiers », ajoute la préfecture. Mais selon les informations du syndicat UN1TÉ 64, ce sont deux policiers qui ont été blessés.Le parquet de Pau indique de son côté que dix personnes ont été placées en garde à vue pour des faits de « violences aggravées ». Au même moment, des forces de police ont investi l’aire des gens du voyage et des renforts de Bayonne ont été déployés, avant de repartir dans la soirée





