Une foule de dix kilomètres a défilé dans les rues de Caen pour protester contre l'inflation, appeler à des réformes politiques et exprimer une fatigue collective vis-à-vis de la scène politique française. La manifestation a souvent affronté des forces de l'ordre et a suscitée des appels au changement social et économique.

À Caen, le samedi 31 octobre 2026, une manifestation s'est déroulée dans la rue principale de la ville, rassemblant environ dix milliers de participants. Le thème majeur de la mobilisation a été la lutte contre la hausse du coût de la vie, mais les manifestants ont aussi exprimé une fatigue collective vis-à-vis de la scène politique française.

Tensions avec la police à Caen

Les organisateurs ont mis en place un parcours restreint, évitant le centre-ville, afin de minimiser les risques de blocages et de confrontation directe avec les forces de l'ordre. Malgré cette précaution, plusieurs manifestants ont lancé des objets sur les policiers, qui ont répondu par l'utilisation de gaz lacrymogènes. L'intervention a fait quatre arrestations, mais aucune blessure grave n'a été signalée.

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À l'intersection du 19e et du 27e boulevard, la police a dû établir un cordon de sécurité pour contenir un petit groupe qui tenait en un moment des pancartes portant les slogans " Je n'ai pas envie de Mélenchon, je n'ai pas envie de Le Pen " et " J'ai l'esprit séparé ". Les discours de rue ont révélé un sentiment d'exaspération qui dépasse les frontières idéologiques.

Paroles de manifestants découragés

Parmi les participants, un jeune homme nommé Emmanuel, qui a été interviewé sur place, a déclaré : " Un peu effrayé par tout ce qui se passe. Je suis là pour soutenir les lycéens et les étudiants. Leur mouvement est formidable, mais je suis inquiet des dérives. J'ai vu des fouilles de la police qui laissent penser qu'on bloque la démocratie.

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" Il a ajouté qu'il ne voyait plus la possibilité de soutenir Macron, Mélenchon ou même Le Pen. Cette forme de désenchantement politique est partagée par de nombreux autres participants : une femme nommée Ariane a expliqué qu'elle entendait ses amis réduire leurs dépenses et être pâles face à la montée du coût du logement, de l'alimentation et de l'énergie. Elle a prononcé à la fois la frustration et l'espoir d'une reconstruction.

Le mouvement de protestation a également touché d'autres agréments que les autorités visent à protéger. Le parking du gigantesque centre commercial Calvados-Menuset, situé à proximité des manifestations, a été temporairement fermé pour des travaux de remaniement. Les pompiers ont averti qu'une " double dose " de densité de fumée pourrait se produire en raison du passage de la centrale de ventilation.

Enjeux environnementaux et coût de la vie

Parallèlement, des militants de l'environnement ont activé un rappel sur la pollution " éternelle " comme source potentielle de cancer, soulignant l'urgence de l'intervention d'équipes de secours. On constate que la protestation de Caen correspond à une partie de la vague de mobilisation qui s'est produit dans le pays depuis le début de la France pour la bonne vie chère.

Les revendications principales ont concerné l'arrêt d'un écart massif de la valeur du marché, l'inégalité de revenu et les traitements discriminatoires contre les classes moyennes pratiqués par la monétisation de l'immobilier. Les manifestants ont appelé à la déclassification de l'indice de prix et en fin de journée ont mis en valeur leur engagement au moyen d'une synthèse d'œuvres politiques récurrentes. Sous l'apparence d'un groupe unitaire, la voix du pari literal du peuple est résiduelle et est l'un de ses bases.

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Les organisateurs du groupe ont mis en évidence la racine parlementaire de la communauté, rappelant l'un processus de politique.