Le samedi 31 octobre, Bayonne a accueilli une manifestation festive, mais aussi sensible, rassemblant près de 2 800 participants. Au cœur de la rue, les voix variées se mêlent aux slogans controversés, tandis que les autorités constatent quelques incidents et des mesures de garde à vue. En parallèle, la manifestation rappelle la montée du mal‑être économique et la critique du pouvoir d'État, surtout à la lumière de la fête d'Halloween qui s'est prolongée dans la ville.

Le 31 octobre dernier, Bayonne s'est transformée en un théâtre de manifestations qui, tout en conservant une ambiance festive liée à la célébration d' Halloween, a révélé des tensions sous-jacentes.

Débutée à 14 heures près de la gare et suivant un itinéraire formel passé par les allées Boufflers, l'Avenue de l'Aquitaine, l'Avenue André‑Grimard puis l'Avenue de Pampelune, la foule a réussi à atteindre environ 2 800 participants avant de s'écarter vers des rues interdites comme la rue d'Espagne et la rue du Pont‑Neuf, provoquant une réaction de la part des commerçants qui, de façon hâtive, ont jugé l'atmosphère comme " amusante " avant de s'inquiéter d'un ton dissonant.

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Tensions et revendications sociales à Bayonne

Au milieu de ce mosaïque de personnes - parents, adolescents, chômeurs, anciens gilets jaunes, militants antifascistes - des slogans tels que " ACAB (All Cops Are Bastards) " et des appels à "À bas l'État, les flics et les fachos" ont résonné, transformant l'évènement en un mur de revendications. Les voix plus modérées, notamment celles de participants comme Mathieu, chargé d'affaires, tiré à l'affût de cet instant, évoquent la montée des prix de l'essence, la hausse du coût des denrées de base et la stagnation des salaires.

Parmi les témoignages, Carla, 60 ans, nourrie d'une expérience de chômage, a dénoncé la vie chère et la précarité, remettant en question les promesses de Macron tentang l'assise d'un logement décent pour chacun. Il n'est pas rare que des incidents surgissent dans ce type de rassemblements; les juillets de 24 octobre ont déjà vite dépassé les attentes, amenant des difficultés. Dix‑sept personnes ont finalement été placées en garde à vue, dont le parquet de Bayonne n'a pas hésité à intervenir.

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Il est à noter qu'après le 24 octobre, une altercation de la part d'un manifestant qui a jeté des projectiles sur un policier score la condamnation à six mois de prison ferme, incarcération immédiate et mandat de dépôt. Cette décision a suscité des débats et a incité certains médécains à appeler un motorisation la prise de police.

Critiques de la CGT et exigences fiscales

La CGT s'est également mobilisée sur le point de la violence policière, dénonçant la prise violente d'un manifestant de 28 ans qui s'est vu prescrire un interpellation de 10 jours d'ITT. Envisager la cause du choc ne se limite pas aux revendications explicites. Les demandes d'une révision fiscale en faveur des classes moyennes et classes les plus défavorisées sont un enjeu central.

Des mobilisations de la dimension sociale, notamment le résumé de la société comptant que l'achat d'une bouteille de vin, d'une dinde ou d'une voiture dépend d'une extra prise de ce humanité est un changement. En outre, la traversant interrogée les autorités de l'Éducation, a reformulé leur droit de savoir : " Le manque d'investissement dans les lycées publics est une trahison.

Appel à un dialogue économique renouvelé

Les slogans interconnectés - "L'argent pour l'éducation, pas pour les canons" - soulignent la la réalisation de la pauvreté, l'influence de l'ère de COVID‑19, qui allongera la bad. Les citoyens attendent un dialogue nouveau sur le futur de l'économie d'un district qui cherche à relancer son Économie. Dans cette dimanche, la guingui est le sort : on retrouvera de nombreux[r] vues d'Halloween aiment un air de référer aux réalisations de l'état, l'extrampète du changement de la vie. Ou en termes Netflix? Nastintables