Syndicats et associations mobilisés à Bagnols pour la journée internationale du 25 novembre, exigeant des moyens concrets pour protéger les victimes de violences conjugales.

Plusieurs syndicats, associations et collectifs locaux appellent la population à se rassembler à Bagnols-sur-Cèze le mercredi 25 novembre pour la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Ce rendez-vous collectif vise à dénoncer publiquement la recrudescence de ces fléaux sociaux et à réclamer des mesures tangibles pour assurer la sécurité des femmes et des enfants vulnérables dans la région du Gard rhodanien.

L'Union locale CGT du Gard rhodanien, en collaboration avec le collectif antifasciste et antiraciste de Bagnols et l'association Femmes du monde, a fixé le point de rencontre sur l'esplanade de la place Jean-Jaurès pour dix-huit heures. Cette mobilisation s'inscrit dans une dynamique nationale et européenne où la date du 25 novembre est traditionnellement dédiée à la prise de parole contre l'intimidation et la violence systémique exercée contre les femmes.

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Mobilisation syndicale et associative à Bagnols

Outre les organisations déjà citées, le groupe local de la France Insoumise, l'association Peuples solidaires et l'union locale de Solidaires 30 Sud du Gard rhodanien ont également joint leur voix à cet appel. La diversité des acteurs engagés témoigne de la volonté de croiser les luttes sociales et antifascistes pour renforcer l'impact du mouvement contre les violences faites aux femmes. Cette coalition large cherche à démontrer que la protection des droits fondamentaux des femmes est une priorité transversale nécessitant une réponse politique unifiée.

Les organisateurs insistent sur le fait que les violences conjugales, les féminicides, les agressions sexuelles, le harcèlement ainsi que les violences psychologiques ou économiques ne doivent plus être considérés comme de simples faits divers isolés ou comme une fatalité inéluctable. Derrière ces statistiques froides se cachent des réalités humaines déchirantes marquées par la peur permanente et l'insuffisance criante de la protection apportée aux victimes par les institutions en charge de leur sécurité.

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Exigence de moyens concrets et réels

Le principal reproche adressé aux décideurs publics est l'écart persistant entre les discours prononcés et les actes posés. Les syndicats et associations réclament des obligations renforcées pour les employeurs, une véritable prévention structurelle et des droits effectifs pour garantir l'accompagnement des victimes. Ils soulignent que la mise en place de dispositifs formels est sans valeur si elle n'est pas soutenue par une allocation budgétaire adaptée aux réalités du terrain.

Les associations rappellent que les victimes ont un droit fondamental à trouver des professionnels formés, des structures d'accueil adaptées, des hébergements d'urgence fiables et un accompagnement médical, social et judiciaire complet. Cependant, dans le Gard rhodanien, les services publics et les associations qui assurent ces missions critiques manquent cruellement de moyens humains et financiers, compromettant l'efficacité de la chaîne de protection des victimes.

Prévention et défense des services publics

Protéger les femmes implique également de défendre vigoureusement les services publics, le tissu associatif local et les droits sociaux qui constituent le filet de sécurité essentiel pour les plus démunies. Les manifesteurs dénoncent une normalisation dangereuse des violences, rappelant qu'une agression peut commencer par une blague salace à la machine à café avant de dégénérer jusqu'au féminicide. Cette progression tragique nécessite une vigilance constante et une éducation systématique à tous les niveaux de la société.

La mobilisation du 25 novembre à Bagnols-sur-Cèze se veut être un signal d'alarme fort envoyé aux autorités locales et nationales. En exigeant des moyens concrets et durables, les organisations syndicales et associatives cherchent à transformer la journée internationale en un levier d'action politique réelle pour briser le silence et mettre fin à l'impunité dont souffrent encore trop de femmes et d'enfants dans notre société.