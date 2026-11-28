Heurts violents lors du banquet du Canon français à Bayonne. La procureure confirme des blessures policières et un coup d'arme artisanale. Géraud du Fayet condamne la violence.

La manifestation contre le banquet organisé par l'entreprise événementielle Canon français à Bayonne a tourné à la confrontation violce dès le début de la journée. Selon les révélations de la procureure de la République de Bayonne, des heurts particulièrement durs ont été enregistrés dès les premières heures. Cet incident majeur a provoqué des blessures parmi les agents de l'ordre public et a suscité une condamnation unanime des autorités locales et de la direction de l'entreprise.

Détails des heurts et blessures policières

Le parquet de Bayonne a annoncé dans un communiqué officiel qu'un individu, dont l'identité n'est pas encore établie, avait porté un coup avec une arme artisanale au niveau du bras d'un fonctionnaire de police. Cette agression spécifique s'inscrit dans un contexte plus large de violences physiques constatées sur le site. Daniel Domengé, représentant du syndicat Alliance 64, a confirmé que cinq collègues policiers avaient été blessés durant l'intervention. Parmi eux, un agent souffre de blessures graves nécessitant des soins spécifiques, selon les précisions apportées par le responsable syndical.

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Condamnation de la direction de l'entreprise

Géraud du Fayet, co-fondateur de Canon français, a vivement dénoncé ces événements dans un communiqué publié après les incidents. Il a qualifié la situation de scandaleuse en soulignant qu'il y avait eu une violence inouïe sur son site. La direction de l'entreprise événementielle ne s'est pas résignée à cette escalade et a exprimé sa consternation face à ces actes qui ont perturbé le déroulement de leur manifestation annuelle. Cette position claire vise à montrer que l'organisation n'a aucun lien avec les actes de violence commis par des tiers.

Actions des militants et chaîne humaine

Avant même le début des affrontements, des militants antifascistes avaient tenté de bloquer l'accès aux convives en formant une chaîne humaine autour du lieu du banquet. Cette stratégie de blocage visait à empêcher les participants d'entrer sur le site de l'événement. Cette tentative de blocage a créé une tension immédiate, servent de point de départ aux négociations qui ont rapidement dégénéré en heurts. La présence de ces groupes activistes a structuré la journée en opposant directement deux camps sur les lieux.

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Position du député PS et troubles à l'ordre public

Arthur Delaporte, député socialiste du Calvados, a également apporté son soutien aux forces de l'ordre en qualifiant la situation de dangereuse. Il a affirmé que ces violences posent de sérieux sujets de troubles à l'ordre public, remettant en question la sécurité de tels rassemblements. Son intervention politique vise à attirer l'attention des autorités sur les risques associés à l'organisation de ce type d'événement dans un contexte de tension sociale. Il plaide pour une vigilance accrue quant à la gestion de ces rassemblements controversés.

Conséquences et sécurité des prochaines étapes

Les événements de Bayonne soulèvent des questions sur la gestion de la sécurité lors des manifestations controversées. La présence de blessés graves parmi les policiers indique une escalade qui pourrait conduire à des poursuites pénales contre les auteurs des violences. L'identité de l'individu ayant frappé le policier avec une arme artisanale reste à trouver, ce qui laisse la porte ouverte à de nouvelles investigations. La police nationale a ouvert une enquête pour identifier les responsables de ces agressions et garantir la sécurité publique lors des futurs rassemblements.