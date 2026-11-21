Près de 200 personnes se sont réunies à Guerlédan le 21 novembre 2026 pour protester contre le projet de doublement de la RN164, dénonçant un désastre écologique majeur pour le pays de Loudéac.

Près de 200 manifestants se sont rassemblés samedi 21 novembre 2026 à Guerlédan, situé dans le pays de Loudéac en Côtes-d'Armor, pour s'opposer fermement au projet de mise en 2x2 voies de la RN164. Cette mobilisation citoyenne marque une étape cruciale dans le conflit opposant les défenseurs de l'environnement local aux promoteurs de l'infrastructure routière. Le rassemblement visait à dénoncer les impacts environnementaux, économiques et paysagers prévisibles de ce chantier d'envergure.

Une opposition unie contre la bétonisation de la RN164

Le collectif intitulé Less Béton RN164 a distribué des tracts détaillant ses arguments principaux aux participants présents sur le site. Selon les organisateurs, les principaux bénéficiaires de cette autoroute seraient exclusivement le fret routier et les plateformes logistiques, au détriment total de la population locale. Les retombées économiques attendues pour les habitants de la région sont qualifiées de nettement négatives par le mouvement de résistance.

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La présidente du collectif a souligné que la somme totale du projet pourrait encore évoluer à la hausse en raison de l'augmentation constante du prix des matériaux et de l'énergie. Elle a affirmé que l'ouvrage ne répondrait plus aux enjeux sociétaux et environnementaux actuels, considérant l'investissement comme une absurdité dans le contexte climatique mondial actuel.

Impacts écologiques et sentiments de révolte

Sur le terrain, la réalité du chantier était already tangible pour les manifestants. Plusieurs arbres arrachés et des terres retournées par les machines de terrassement témoignaient de l'avancée des travaux avant même le début de la manifestation. Cette situation a profondément ému le militant écologiste Thomas Brail, qui a versé des larmes en observant la dégradation immédiate du paysage naturel environnant le lac.

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Des participant-es, dont Morgane accompagnée de ses enfants, ont exprimé leur détresse face à la destruction d'espèces protégées et d'arbres matures. Elles ont souligné que des changements drastiques s'installaient déjà et que le climat se dégradait rapidement, rendant tout nouvel aménagement destructeur particulièrement inapproprié. L'une des participantes a partagé une phrase marquante de sa fille concernant l'avenir du territoire.

Quand je serai grande, s'il n'y a plus d'arbres, ce sera le désert, on n'aura plus d'eau, a rapporté la militante Karine Degunst, rappelant la vulnérabilité des générations futures. Le lac de Guerlédan, dont le niveau continue de baisser, sert de symbole poignant à cette contestation. Les manifestants estiment qu'il est urgent de retrouver un bon sens collectif pour protéger les ressources vitales comme l'eau et la biodiversité locale.

Perspectives politiques et prochaines étapes

La députée LFI Murielle Lepvraud a participé à cette mobilisation, apportant un soutien politique institutionnel à la cause locale. Son presence illustre la convergence des enjeux territoriaux et des positions parlementaires sur les questions de transition écologique. Les organisateurs de la manifestation ont officiellement annoncé la tenue de nouveaux rassemblements pour les semaines à venir, confirmant leur volonté de ne rien lâcher.

Thomas Brail a invité les citoyens directement impactés par le projet à prendre conscience des conséquences locales des événements climatiques extrêmes, tels que les températures caniculaires enregistrées durant l'été 2026. Il a lié directement ces phénomènes météorologiques à l'impact des coupes d'arbres massives nécessaires au doublement de la voie rapide. La mobilisation reste donc active et déterminée à faire entendre la voix des habitants et de la nature face au projet routier.