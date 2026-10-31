Manifestation contre la vie chère à Bordeaux le 31 octobre : centre-ville interdit, cortège dès 14h

À Bordeaux, la manifestation contre la vie chère du 31 octobre part de la place de la Bourse à 14h. La préfecture a autorisé le parcours mais interdit le centre-ville et renforce le dispositif de sécurité.

Le samedi 31 octobre à Bordeaux, une manifestation contre la vie chère part de la place de la Bourse à 14 heures, en direction de la place de la Victoire. La préfecture de la Gironde a autorisé le parcours déclaré, tout en interdisant les regroupements et manifestations dans un périmètre défini du centre-ville, de 8 heures le samedi 31 octobre à 8 heures le dimanche 1er novembre.

Un parcours autorisé depuis la place de la Bourse

Le cortège s'élance à 14 heures de la place de la Bourse et doit se terminer en fin d'après-midi à la place de la Victoire. Le tracé emprunte la rue Esprit des Lois, puis les allées de Tourny, avant le cours Georges Clémenceau et la rue Nancel Pénard, puis le cours Albret et le cours Aristide Briand jusqu'au point d'arrivée.

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En début d'après-midi, le cortège est parti de la place de la Bourse et arrivait au Grand-Théâtre, sous un grand soleil. La foule est fournie, avec de nombreuses pancartes, et avance dans une bonne ambiance, selon les premières observations.

La préfecture de la Gironde a décidé de ne pas interdire le parcours déclaré dans le cadre de la mobilisation contre la vie chère. Ce direct est actualisé au fil de la journée, au fur et à mesure des événements.

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Un dispositif de sécurité important déployé

Compte tenu des violences urbaines, des dégradations et des pillages survenus précédemment, la préfecture précise qu'un dispositif de maintien de l'ordre important sera déployé. Il comprend des unités de projection rapide, un engin lanceur d'eau, des véhicules blindés, le Raid et la brigade de recherche et d'intervention.

La préfecture a également autorisé la captation et la transmission d'images par drones par les forces de l'ordre, dans les périmètres définis par les arrêtés, du samedi 31 octobre au matin jusqu'au dimanche 1er novembre.

La préfète rappelle que le caractère festif d'Halloween ne saurait constituer un motif légitime pour dissimuler son visage dans l'espace public en vue de commettre des troubles à l'ordre public.

Centre-ville interdit et couvre-feu renforcé pour les mineurs

Par arrêté, la préfète Sophie Brocas a interdit du samedi 31 octobre à 8 heures au dimanche 1er novembre à 8 heures les regroupements et manifestations dans le périmètre défini du centre-ville de Bordeaux. Ce périmètre comprend le quai Richelieu, la porte de Bourgogne, le cours Victor Hugo, la rue Leyteire, le cours de la Marne et le tracé de la manifestation pour le reste de la délimitation.

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Par crainte des débordements, la préfète Sophie Brocas a aussi décidé de renforcer le couvre-feu des mineurs non accompagnés dans les secteurs concernés du centre-ville, du samedi 31 octobre à 20 heures au dimanche 1er novembre.

Trafic des trams perturbé en soirée

Le trafic sera affecté sur plusieurs lignes de tramway. Sur la ligne A, entre Saint-Augustin et Buttinière ; sur la ligne B, entre Saint-Genès et Berges de la Garonne ; sur la ligne C, entre la gare Saint-Jean et le Parc des expositions ; sur la ligne D, entre la Barrière du Médoc et Carle Vernet ; sur la ligne E, entre Buttinière et La Vache ; et sur la ligne F, entre Saint-Augustin et Gare de Bègles.

Le trafic sera totalement interrompu sur les lignes C et D à partir de 20 heures et durant toute la soirée, selon la préfecture de la Gironde.