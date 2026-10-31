Manifestation contre la vie chère : 70.000 policiers et gendarmes mobilisés en France

Quelque 70.000 policiers et gendarmes sont mobilisés ce samedi 31 octobre pour encadrer la troisième mobilisation contre la vie chère, classée à risque très élevé.

Quelque 70.000 policiers et gendarmes sont mobilisés ce samedi 31 octobre en France pour encadrer la troisième journée de mobilisation contre la vie chère, classée à risque très élevé par les autorités, alors que des débordements sont redoutés et que la date coïncide avec Halloween. À Paris, le cortège autorisé s'élance de la porte de Bagnolet en direction de la porte de Charenton.

La préfecture de police a déployé l'ensemble de ses moyens, au sol comme dans les airs, afin de sécuriser cette journée de manifestations. Le dispositif aérien doit compléter et coordonner les effectifs engagés sur le terrain.

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Un parcours parisien modifié par le Conseil d'État

Le tracé de la manifestation parisienne a été modifié dans la nuit. Le Conseil d'État a désavoué le tribunal administratif et validé un itinéraire reliant la porte de Bagnolet à la porte de Charenton, après l'invalidation d'un autre parcours.

La CGT a appelé les manifestants parisiens à rejoindre ce seul cortège autorisé. Karl Ghazi, co-secrétaire général de l'UD CGT Paris, a expliqué à l'AFP que l'organisation n'appelle jamais à emprunter des parcours interdits et qu'elle invitait donc, à contrecœur, à se rendre sur l'itinéraire validé.

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Peu avant le départ, de nombreux manifestants étaient réunis porte de Bagnolet. Jean-Luc Mélenchon a annoncé sa présence dans le cortège parisien, répondant à l'appel des syndicats de lycéens, d'étudiants, des confédérations syndicales de salariés et des Gilets jaunes.

Contrôles et saisies avant les manifestations

Les forces de l'ordre ont mené des contrôles en amont. À la place de la Bastille, à Paris, la police a saisi de nombreuses affaires, dont des mortiers d'artifice et des bidons. La gendarmerie nationale a indiqué avoir intercepté des boules de pétanque, des armes pyrotechniques, un coup-de-poing américain et des battes de baseball.

Les autorités redoutent la présence de 300 à 600 militants d'ultragauche à Paris en marge de cette nouvelle mobilisation contre la vie chère.

La préfecture de police a par ailleurs rappelé que manifester le visage masqué peut entraîner des sanctions, alors que des appels circulent sur les réseaux sociaux pour défiler masqué à l'occasion d'Halloween. Dissimuler son visage dans l'espace public est une infraction passible d'une amende de 150 euros. Le port d'une arme, même factice, est passible de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende.

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Métro perturbé et appels à bloquer les universités

Plus de 40 stations du métro parisien ferment leurs portes ce samedi dans plusieurs quartiers de la capitale en raison des manifestations prévues dans la journée.

L'Union syndicale lycéenne et l'Union étudiante ont annoncé un appel à bloquer les lycées et les universités mardi et jeudi, prolongeant la mobilisation au-delà de cette troisième journée d'action.

Cette mobilisation contre la vie chère constitue le troisième acte d'un mouvement national, dans un contexte de forte surveillance des rassemblements et de restrictions de parcours décidées par la justice administrative.