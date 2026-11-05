Le 5 novembre 2026, 270 personnes ont manifesté à Bayeux sous l'égide de la CGT. Cédric Suriré-Boutry dénonce la hausse des prix et les menaces sur l'emploi local dans le Bessin.

La tension sociale liée au pouvoir d'achat a fait une entrée remarquée dans le Bessin ce jeudi 5 novembre 2026. L'union locale de la CGT à Bayeux, dans le Calvados, a organisé la première manifestation régionale spécifique à ce mouvement, marquant un tournant dans l'expression du mécontentement local.

Un cortège composé de 270 personnes, selon le décompte des forces de l'ordre, s'est formé à 17 heures sur le parvis de la mairie. Les manifestants ont ensuite effectué un parcours symbolique traversant la rue principale avant d'aboutir place Saint-Patrice, sous la surveillance rapprochée d'une vingtaine de militaires de la gendarmerie et d'équipes de police municipale.

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Exigences syndicales et mobilisation locale

L'Union locale CGT de Bayeux formule des demandes précises, exigeant l'ouverture immédiate de négociations dans chaque entreprise sur les salaires et l'égalité entre les femmes et les hommes. Ces revendications s'ajoutent à celles de l'intersyndicale concernant le coût des produits de première nécessité et l'énergie, reflétant une inquiétude généralisée face à l'érosion du pouvoir d'achat.

Cédric Suriré-Boutry, secrétaire général de l'union locale CGT de Bayeux, a clarifié la position des manifestants lors de son allocution. Il a rappelé que cette mobilisation s'inscrit dans la continuité d'un mouvement national plus ample, évoquant les 800 000 personnes dans la rue les 17 et 24 octobre et les plus de 10 000 manifestants recensés dans le Calvados lors de ces mêmes dates.

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L'orateur a souligné que depuis deux mois, la colère contre la vie chère a " tout emporté " au niveau national. Il a dénoncé un système où les travailleurs sont incités à faire des efforts supplémentaires pour des rémunérations qui ne couvrent plus les besoins vitaux, tandis que les richesses produites sont principalement destinées aux profits et aux dividendes des actionnaires.

Ménaces sur l'emploi et inégalités structurelles

La parole s'est ensuite focalisée sur la précarité de l'emploi local, avec des exemples concrets tirés du tissu économique du Bessin. Cédric Suriré-Boutry a pointé du doigt l'entreprise Ziegler, qui a financé ses travaux avec d'importants fonds publics, mais dont la stratégie a conduit au massacre de 1 400 emplois en France, dont 70 postes à Bayeux, avec de nouvelles suppressions annoncées.

La situation ne semble pas s'améliorer pour d'autres structures, comme Le Bouteiller, dont les salariés risquent à nouveau le chômage. Plus inquiétant encore, la fermeture du Relais d'Or Miko est programmée pour mars 2027, une décision qui entraînera la disparition de 55 emplois, privant de nombreux travailleurs de leurs moyens de subsistance immédiats.

Au-delà des grands chiffres, le contexte économique affecte directement les métiers aux rémunérations les plus modestes. Cédric Suriré-Boutry a illustré cette inégalité en citant le cas des AESH (Accompagnants des Élèves en Situation de Handicap) dont les salaires oscillent entre 700 et 800 euros par mois, une somme jugée insuffisante pour assurer un logement décent lorsqu'on vit seul.

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Appel à une refonte du système politique

Face à ce constat, le secrétaire général de la CGT Bayeux a exprimé un ras-le-bol généralisé, soulignant que le système actuel ne permet plus de vivre dignement. Il a plaidé pour l'avènement d'une VIe République, estimant que les mécanismes actuels ne permettent pas de résoudre les fractures sociales croissantes.

Une attention particulière a été portée à l'outil démocratique que représente le référendum d'initiative populaire. Bien que les mesures annoncées par les autorités soient souvent perçues comme inopérantes pour le quotidien des citoyens, cet instrument est vu comme une voie vers un changement structurel réel.

Malgré la dureté du constat économique et social, Cédric Suriré-Boutry a affirmé conserver une confiance en l'avenir. Il estime que la situation ne peut plus durer et que le changement est inévitable, invitant la population à maintenir sa vigilance et sa mobilisation pour inverser la tendance de fond de la précarité.