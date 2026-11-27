Le préfet du Calvados modifie le dispositif sécuritaire pour la manifestation à Caen le 28 novembre 2026. Une nouvelle zone interdite est instaurée face aux tensions autour du projet de data center.

Le préfet du Calvados a annoncé vendredi 27 novembre 2026 la mise en place d'une nouvelle zone interdite pour la manifestation prévue le lendemain samedi à Caen. Cette décision intervient dans un contexte de tensions accrues concernant l'implantation d'un data center sur le site de l'ancienne sucrerie de Cagny, suscitent de vives inquiétudes chez une partie de la population locale.

Dispositif sécuritaire renforcé pour le 28 novembre

Le préfet du Calvados précise que le dispositif de sécurité a été adapté en raison de l'opposition vigoureuse d'un collectif d'habitants. Cette mesure vise à préserver l'ordre public et à encadrer les déplacements lors de la mobilisation citoyenne qui se déroulera le 28 novembre 2026. La décision préfectorale s'inscrit dans une volonté de contrôle strict des flux de personnes dans le centre-ville de Caen.

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Le projet de data center au centre des débats

L'arrivée future d'un data center sur le site de l'ancienne sucrerie de Cagny constitue le principal point de friction entre les promoteurs du projet et les riverains. Ce site industriel situé dans le Calvados est au cœur d'un débat majeur sur l'impact environnemental et urbain. Les opposants estiment que cette installation numérique représente une menace pour le cadre de vie et la stabilité du territoire.

Réactions du collectif et opposition des riverains

Un collectif d'habitants a officiellement exprimé son opposition farouche à l'installation de cette infrastructure technologique. Ces résidents du Calvados considèrent que leur voix doit être entendue face aux décisions administratives et économiques. Leurs arguments portent principalement sur les craintes liées aux nuisances potentielles et aux impacts économiques non maîtrisés pour la commune de Caen et ses environs immédiats.

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Conséquences pratiques et prochaines étapes

Les citoyens et les participants potentiels à la manifestation doivent prendre connaissance des nouvelles consignes de déplacement établies par les autorités préfectorales. La zone interdite annoncée impacte directement les itinéraires possibles pour se rendre au point de rassemblement. Les habitants sont invités à anticiper leurs déplacements pour éviter les blocages et les risques d'interpellation liés à l'inobservation de cette zone de sécurité.

Contexte sociétal et enjeux locaux

Cette mobilisation s'inscrit dans une période où la question du développement numérique et ses conséquences locales divisent l'opinion publique dans le Calvados. Les tensions observées reflètent une méfiance croissante envers les grands projets d'infrastructure imposés sans consultation approfondie des populations concernées. La réponse du préfet montre une attention particulière portée à la gestion des conflits d'usage du territoire à Caen.