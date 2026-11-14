Manifestation à Tarbes : Sylvie Ferrer soutient les revendications hospitalières et sociales

Sylvie Ferrer et cent manifestants se sont réunis à Tarbes le samedi avant la grève du 17 novembre pour dénoncer les fermetures d'hôpitaux et réclamer plus d'infirmières.

Une centaine de citoyens s'est rassemblée samedi matin sur la place Verdun à Tarbes pour exprimer leur mécontentement face à la politique actuelle. Cette mobilisation précède directement la journée de grève nationale prévue pour le mardi 17 novembre prochain.

Une mobilisation pour la santé publique

Les participants ont choisi de diriger leur marche vers l'hôpital local afin de mettre en lumière la crise sanitaire locale. Le slogan Moins d'actionnaires, plus d'infirmières a été brandi par plusieurs manifestants pour dénoncer le manque de ressources humaines dans le secteur médical.

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La fermeture des établissements hospitaliers à Tarbes et Lourdes est considérée comme une menace directe pour la sécurité des patients. Cette fermeture des hôpitaux de Tarbes et Lourdes est dénoncée comme une mesure dangereuse qui met en péril l'accès aux soins pour les populations locales.

Présence de l'élue Sylvie Ferrer

La députée de la circonscription des Hautes-Pyrénées, Sylvie Ferrer, a pris la parole devant la foule pour soutenir ces revendications légitimes. Elle a accusé le gouvernement actuel de ne pas céder aux demandes justes concernant les salaires nécessaires pour vivre simplement.

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Sylvie Ferrer a averti que l'année 2027 représenterait un tournant majeur pour la société avec un choix entre un discours de fracture sociale et une redistribution équitable. Elle a souligné que le gouvernement devait arrêter de faire des économies sur une population qui se serre déjà la ceinture.

Enjeux sociaux et écologiques

Les préoccupations environnementales et la répartition des richesses étaient au cœur des discours prononcés lors de ce rassemblement. Des manifestants ont déclaré que l'écologie sans lutte des classes est une forme de jardinage, rejetant les approches purement techniques.

La jeunesse présente a appelé à écouter les enfants pour construire un monde plus juste et offrir un avenir meilleur. Cette mobilisation sociale automnale montre une colère croissante contre l'accumulation des grandes richesses par quelques-uns au détriment du bien commun.