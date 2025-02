Manifestation à Strasbourg pour la libération d'Öcalan

Des milliers de personnes se sont rassemblées à Strasbourg samedi 15 février pour réclamer la libération d'Abdullah Öcalan, fondateur du PKK, à l'occasion du 26e anniversaire de son arrestation.

Ce samedi 15 février, jour anniversaire des 26 ans de l'arrestation d'Abdullah Öcalan , fondateur du Parti des travailleurs du Kurdistan ( PKK ), plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées à Strasbourg pour réclamer sa libération . Le cortège, initialement prévu à 10 heures, a démarré vers midi dans les rues du centre-ville, se terminant dans le calme place de l'Etoile. Un important dispositif policier était déployé pour sécuriser la manifestation.

Les organisateurs espéraient attirer 20 000 personnes. «Aujourd'hui, on est là pour défendre notre cause, notre peuple, mais aussi nos droits et notre chef de parti», a déclaré Adar Dogala, une étudiante de 18 ans originaire de Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais) à l'AFP. «Öcalan, ça fait des années et des années qu'il est emprisonné, et nous on demande juste une liberté pour lui, une liberté pour notre peuple», a-t-elle poursuivi. Selon Berivan Firat, porte-parole des relations extérieures du Conseil démocratique kurde de France (CDK-F), «en la personne d'Öcalan, c'est la volonté du peuple kurde qui a été kidnappée». Hélène Dersim, coordinatrice de la manifestation, a affirmé que «tous les droits fondamentaux d'Abdullah Öcalan sont piétinés alors qu'il est un philosophe majeur en faveur de l'écologie, de l'égalité hommes/femmes et de la paix». «Il propose une alternative à la misère sociale et au capitalisme», a-t-elle ajouté. «Ses idées peuvent donner de l'espoir à beaucoup de peuples opprimés, y compris celui de la Turquie». Le 15 février est généralement un «jour noir» pour les Kurdes, mais pourrait devenir «joyeux» si Öcalan «envoie un message à son peuple», a-t-elle déclaré. Le chef historique du PKK Abdullah Öcalan, en détention depuis le 15 février 1999, doit lancer «un appel historique» en faveur d'une solution démocratique à la «question kurde», selon ses soutiens. La mobilisation strasbourgeoise vient clore «la longue marche des Kurdes», entamée à Lanester en Bretagne il y a 26 jours. Le PKK est considéré comme une organisation terroriste par Ankara et par l'Union européenne





