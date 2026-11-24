Plusieurs centaines de militants ont protesté devant le Parlement européen contre le projet Omnibus X, redoutant des autorisations illimitées pour les pesticides.

Plusieurs centaines de manifestants se sont rassemblés mardi devant le Parlement européen à Strasbourg pour exprimer leur vive opposition au projet de loi dit Omnibus X. Cette législation controversée vise à accorder des autorisations illimitées pour certains pesticides, une mesure que les opposants qualifient de régression inacceptable pour la santé publique. La séance plénière des eurodéputés a été le décor de ces critiques virulentes visant à simplifier les réglementations phytosanitaires.

Nombreux manifestants dénoncent les risques sanitaires

Environ 350 militants, selon les organisateurs jusqu'à 500, ont fait entendre leur voix autour de slogans comme " Qui sème l'Omnibus récolte le cancer ". Cette mobilisation massive intervient alors que le texte suscite une levée de boucliers généralisée parmi les organisations environnementales et médicales. Joséphine Dubois, de l'association Pollinis, souligne que ce paquet législatif risque de détricoter les articles qui encadrent actuellement l'usage des pesticides en Europe.

Also read Pourquoi des agriculteurs manifestent à Strasbourg ce mardi

Suspension demandée par les professionnels de santé

Le monde médical rejoint ces inquiétudes avec une tribune signée par 52 sociétés savantes et organisations médicales de 16 pays. Ces acteurs estiment que la loi menace directement la santé des citoyens et demandent sa suspension jusqu'à la réalisation d'une évaluation indépendante. Pierre Sujobert, professeur d'hématologie aux Hospices Civils de Lyon, décrit le texte comme une régression totalement inacceptable pour la santé des Européens.

Témoignages directs sur les maladies professionnelles

Denis Benoît, ancien ouvrier en arboriculture, a partagé son expérience personnelle lors de la manifestation devant le Parlement européen. Ayant développé un cancer à l'âge de 59 ans, soit 30 ans après sa pratique professionnelle, il affirme que l'origine de sa maladie est reconnue comme liée à l'usage de ces produits chimiques. Il insiste sur la nécessité cruciale de réévaluer les effets des pesticides après leur homologation initiale.

Advertisement

Report du vote aux négociations parlementaires

Les tractations au sein du Parlement européen s'avèrent particulièrement difficiles, entraînant un nouveau report du vote au début de l'année 2027. Tilly Metz, vice-présidente écologiste du Parlement européen, se dit optimiste face à la prolongation des négociations. Elle y voit l'impact positif des actions de plaidoyer menées depuis un an par les associations de défense de l'environnement et de la santé.

Positions divergentes de la Commission et des États

La Commission européenne souhaite étendre les délais d'autorisation au nom de la simplification administrative, tandis que les États européens défendent des périodes de 15 ou 25 ans. Le rapporteur Herbert Dorfmann promettant une simplification sans affaiblir la protection de la santé, l'avenir du projet Omnibus X reste incertain jusqu'aux prochaines délibérations parlementaires.