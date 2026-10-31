Manifestation à Lyon le 31 octobre : plusieurs milliers de personnes défilent sous haute surveillance

À Lyon, plusieurs milliers de manifestants ont défilé le 31 octobre 2026 de la Manufacture des Tabacs à la place Jean-Macé, sous haute surveillance policière et avec six interpellations.

À Lyon (Rhône), le 31 octobre 2026, plusieurs milliers de personnes ont participé à une manifestation partie à 14 heures de la Manufacture des Tabacs (8e) en direction de la place Jean-Macé (7e). Ce troisième samedi de mobilisation, jour d' Halloween, s'est déroulé sous haute surveillance, avec un centre-ville interdit aux manifestations jusqu'à 23 heures et un couvre-feu nocturne pour les mineurs non accompagnés. La préfecture a fait état de six interpellations à cette heure, sans en détailler les motifs.

Un cortège entre déguisements et pancartes

Fées, sorcières, Spider-Man, Power Rangers et Schtroumpfs ont accompagné les pancartes faites main tout au long du parcours. Une fée a promis de transformer les CRS en citrouilles, une autre s'est présentée comme fée-prof en colère. Près d'un chapeau de sorcière, une pancarte réclamait des sorts aux riches et des sous aux pauvres.

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Un maillot de basket en carton floqué Wembanyamanif défilait non loin d'un Bouffon vert qui, selon la pancarte, a quitté New York pour s'installer au gouvernement. Des références à Céline Sciamma et Jacques Audiard étaient également détournées, tout comme une interpellation adressée à Emmanuel Macron sur le coût du service public.

Une petite dizaine de personnes a escaladé l'échafaudage d'un immeuble situé sur le parcours pour dérouler une longue liste manuscrite intitulée On déteste. Le racisme, le sexisme et l'homophobie y côtoyaient CNews, Bolloré, Le Pen, Trump, Wauquiez ou Netanyahou, ainsi que le projet d'autoroute A412 du Chablais en Haute-Savoie et le gaz lacrymo. Deux femmes observaient la scène depuis une fenêtre.

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Dispositif policier et restrictions à Lyon

Les contrôles ont été serrés aux abords du cortège, avec des fouilles à répétition. Les CRS ont interpellé un individu soupçonné de transporter de quoi lancer un engin explosif artisanal, selon la préfecture. Cette dernière recense six interpellations, contre un bilan final de 36 la semaine précédente.

Dès 20 heures, la vente d'alcool à emporter est interdite dans tout le Rhône. De 23 heures à 6 heures, la Presqu'île passe sous couvre-feu pour les mineurs non accompagnés et tout rassemblement y est interdit. Samedi dernier, plusieurs centaines de manifestants avaient été dispersés au gaz lacrymogène devant la Manufacture des Tabacs, point de départ du cortège de ce 31 octobre.

Transports perturbés et slogans du cortège

Le réseau TCL a été fortement perturbé : les métros A et D étaient à l'arrêt, le B ne desservait plus Part-Dieu dans les deux sens, le T4 était interrompu et le T3 ne circulait qu'entre Meyzieu ZI et Gare de Villeurbanne. La ligne 119 avait son terminus à Gorge de Loup depuis 13h06 et la ligne 63 était déviée dans les deux sens depuis 14h19. La reprise était estimée à 20 heures.

Au micro des organisateurs, une militante a harangué la foule massée devant la Manufacture des Tabacs, affirmant que les manifestants n'étaient pas là pour attendre de nouvelles promesses et revendiquant la rue comme leur appartenant. Dans le cortège, le slogan clamait que les manifestants étaient plus chauds que les lacrymos. La tête du cortège s'est engagée avenue Berthelot (7e), dernière ligne droite avant la place Jean-Macé, tandis que le défilé s'étirait encore du côté de Garibaldi.