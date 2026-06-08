Manifestants contre la ligne à très haute tension à Arles : crainte d'une future ZAD en Camargue

Une manifestation contre le projet de ligne 400 000 volts qui reliera Jonquières-Saint-Vincent et Fos-sur-Mer s'est tenue à Arles, avec environ 200 participants. Le collectif THT 30/13, qui regroupe des agriculteurs et associations de défense de l'environnement, vise à empêcher l'installation de 180 pylônes à 90 mètres de hauteur sur 65 km, traversant une partie de la réserve naturelle de Camargue.

Une manifestation contre le projet de ligne 400 000 volts qui reliera Jonquières-Saint-Vincent et Fos-sur-Mer s'est tenue à Arles, regroupant élus, agriculteurs et défenseurs de l'environnement.

Environ 200 personnes ont participé à la manifestation lancée par le collectif THT 30/13, qui regroupe des agriculteurs et associations de défense de l'environnement issus des deux départements concernés. Le collectif vise à empêcher l'installation de 180 pylônes à 90 mètres de hauteur sur 65 km, traversant une partie de la réserve naturelle de Camargue.

Le président des Costières de Nîmes, Cyril Marès, a exprimé sa préoccupation quant à la tension qui s'annonce si les solutions alternatives ne sont pas étudiées. Il a également évoqué la possibilité d'une future Zone à Défendre (ZAD) sur les terres concernées par le projet





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