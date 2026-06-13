Certains adultes continuent de consommer leurs crottes de nez, une pratique taboue et souvent jugée dégoûtante. Des témoignages et l'avis d'un ORL sur les risques sanitaires.

Manger ses crottes de nez à l'âge adulte : entre tabou et risques pour la santé . Certains adultes continuent de consommer leurs crottes de nez , une pratique souvent associée à l'enfance et largement stigmatisée.

Pourtant, des témoignages recueillis révèlent que cette habitude persiste chez certaines personnes, qui assument leur penchant malgré le dégoût qu'il suscite. Youri, 34 ans, confie : "Je n'ai jamais vraiment eu envie d'arrêter parce que j'aime ça, en fait. Ça m'occupe, j'aime le goût, c'est un peu salé.

" Quentin, 32 ans, décrit des variations selon l'environnement : "Lorsque je suis à la mer, elles sont plutôt iodées. Au travail, elles sont sèches à cause de la clim.

" Tous deux reconnaissent se cacher pour le faire, surtout en présence de leurs proches. Youri vit en couple et n'a jamais informé sa compagne : "Je ne crois pas qu'elle soit au courant. Je ne le fais jamais devant elle.

" Il admet une autocensure, mais sans honte écrasante. Quentin, lui, a déjà été surpris et a subi des moqueries : "On me dit que c'est dégueulasse, que c'est un truc de bébé.

" Il ressent de la honte uniquement face à des jugements négatifs. Le docteur Vincent Burcia, ORL, apporte un éclairage médical. Il rappelle que les crottes de nez sont constituées de mucus séché, mais aussi de particules extérieures (poussière, pollens, bactéries) accumulées par le nez qui filtre l'air inspiré.

"Le fait de se mettre les doigts dans le nez peut inoculer des germes présents sur les mains, potentiellement pathogènes", prévient-il. Il souligne que le mucus lui-même est normalement dégluti quotidiennement via le larynx, mais que l'ingestion de crottes de nez expose à des agents étrangers. Quant aux risques précis, il admet un manque d'études : "Quels sont les effets de l'ingestion de quelques crottes de nez ? Je n'ai pas connaissance de travaux sur le sujet.

" Pour les personnes concernées, le phénomène reste tabou. Youri et Quentin témoignent d'une certaine ambivalence : ils savent que leur pratique est jugée bizarre, mais peinent à y renoncer.

"C'est plutôt moi qui m'impose de ne pas le faire, même si ma copine m'accepte comme je suis", explique Youri. Quentin se moque lui-même des autres mangeurs de crottes de nez : "Ils me dégoûtent effectivement.

" Ce paradoxe illustre la complexité d'un comportement qui, bien que socialement réprouvé, persiste à l'âge adulte. Les raisons invoquées sont souvent sensorielles : le goût salé, la texture, ou encore une occupation automatique. Vincent Burcia note que cette pratique est universelle chez les enfants, mais généralement abandonnée avec l'âge. Chez les adultes, elle reste marginale et entourée de secret.

L'absence de données scientifiques solides ne permet pas de conclure sur une nocivité réelle, mais le médecin recommande la prudence : "Mieux vaut utiliser un mouchoir que ses doigts.

" En attendant, Youri et Quentin continuent, discrètement, de savourer ce petit plaisir coupable, conscients du regard des autres mais incapables de s'en défaire totalement. La question reste ouverte : simple habitude inoffensive ou risque sanitaire méconnu ? Le tabou qui entoure le sujet freine sans doute les recherches. Une chose est sûre : pour ceux qui persistent, la crotte de nez n'est pas qu'un déchet, c'est aussi une affaire de goût





actufr / 🏆 1. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Crottes De Nez Mucophagie Adultes Tabou Santé

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Miramont-de-Guyenne : une partie des salariés de C2R réclame une hausse des rémunérations et débrayeUne quarantaine d’ouvriers de la menuiserie C2R Carretier-Robin s’est rassemblée ce jeudi matin 11 juin, dans la cour d’entreprise, pour faire part de leurs revendications dans le cadre des négociations annuelles.

Read more »

La Fête de la mer de Capbreton : un hommage aux disparus et une grande fêteLa Fête de la mer de Capbreton célèbre ce week-end ses 80 ans. D’une simple procession religieuse en hommage aux marins-pêcheurs disparus en mer, l’événement s’est transformé en une grande fête. Les pêcheurs restent toujours des acteurs centraux. Rencontree week-end des samedi 13 et dimanche 14 juin 2026, à Capbreton, comme chaque année à la même époque, le port va prendre des airs de fêtes. Des casetas partout, des bandas, des chorales, des concerts, une braderie, des sorties en bateau…célèbre ses 80 ans et compte bien marquer le coup.

Read more »

Dans ce bourg du Calvados, des enfants s'intéressent au ramassage des déchets11 enfants dont 9 du conseil municipal de Pont-d'Ouilly, encadrés par 4 personnes, ont procédé au ramassage des déchets. Excellente initiative en matière de démarche citoyenne.

Read more »

After Foot fête ses 20 ans avec des surprises et des invités prestigieuxL'émission After Foot célèbre ses 20 ans avec des surprises et des invités prestigieux. Les chroniqueurs Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo ont grandis avec l'After et présentent leur émission Génération After.

Read more »