Profitez de la manette officielle DualSense Midnight Black à 54,99 euros au lieu de 65 euros sur Cdiscount, avec retour haptique et gâchettes adaptatives.

La manette officielle DualSense Midnight Black pour PlayStation 5 est disponible à un tarif exceptionnel de 54,99 euros sur la plateforme Cdiscount . Ce prix représente une réduction significative par rapport au prix public recommandé de 65 euros, offrant aux joueurs une opportunité immédiate de remplacer un équipement usé.

Spécifications et fonctionnalités innovantes

Cette version au design soigné intègre l'ensemble des technologies qui définissent l'expérience PlayStation 5 . Le retour haptique permet de ressentir des textures et des impacts avec une précision inédite. Les gâchettes adaptatives offrent une résistance variable, essentielle pour doser finement l'accélération dans les simulations de conduite. Un micro intégré facilite les communications vocales sans nécessiter de casque supplémentaire.

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Compatibilité et connectivité moderne

Outre son utilisation native sur les consoles Sony, le contrôleur fonctionne parfaitement sur PC sous Windows . La connexion s'effectue soit via Bluetooth pour une liberté de mouvement totale, soit par câble USB-C pour une recharge rapide ou une latence réduite. Un port jack 3,5 mm permet également de brancher un casque filaire pour isoler l'audio des autres membres du foyer.

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Stratégie commerciale avant la sortie de GTA 6

Cette promotion intervient au moment où l'industrie prépare l'arrivée massive de titres majeurs comme GTA 6 . Le prix de 54,99 euros est considéré comme proche du coût de production, suggérant une stratégie d'appât pour attirer les acheteurs avant la période de Black Friday . Les stocks semblent limités, ce qui accroît l'urgence de l'acquisition pour les collectionneurs et les joueurs occasionnels.

Contexte des offres associées sur Cdiscount

La promotion sur la manette s'inscrit dans un catalogue plus large d'offres sur les jeux et accessoires. D'autres titres comme EA SPORTS FC 27 ou Marvel's Wolverine sont également mis en avant. Cette dynamique de prix agressifs vise à capturer une part de marché importante dans le segment des périphériques de jeu haut de gamme cette année.