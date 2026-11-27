Profitez du Black Friday pour acquérir la manette PS5 DualSense à 55,99€ au lieu de 78,99€ sur Amazon. Découvrez les avantages du retour haptique et des gâchettes adaptatives.

La manette de jeu PS5 DualSense affiche une promotion majeure sur la plateforme de commerce en ligne Amazon, voyant son prix chuter à 55,99 euros. Cette réduction s'applique aux acheteurs souhaitant acquérir ce périphérique, initialement facturé à 78,99 euros, offrant ainsi une économie significative lors de cette période festive.

Caractéristiques techniques immersives de la DualSense

La manette de PS5 DualSense se distingue par ses gâchettes adaptatives qui opposent une résistance progressive sous l'index, simulant la tension d'une corde d'arc ou la pression de freinage d'une voiture de course. Le microphone intégré permet de coordonner l'équipe sans casque, tandis que la connexion Bluetooth relie l'appareil à PC, Mac ou mobiles iOS et Android.

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Le bouton CREATE offre la possibilité de capturer et diffuser le gameplay pour partager les meilleurs moments. Les acheteurs lui attribuent une note de 4,6 sur 5, basée sur 28 049 avis utilisateurs. Le retour haptique remplace la vibration classique par des secousses fines différenciant le gravier de l'asphalte ou la pluie de l'explosion.

Avantages de la batterie et du design Midnight Black

La batterie rechargeable de la manette de PS5 DualSense se remet à niveau entre deux parties de jeu, éliminant le besoin de piles de rechange. Ces sensations rendent chaque action lisible au toucher, aidant à repérer un impact sans lâcher l'écran. Le coloris Midnight Black reste sobre et s'intègre dans tout intérieur.

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Ce ressenti donne du relief aux jeux d'aventure en solo ou aux parties en famille où chacun tient sa propre manette. Cette offre sur Amazon s'inscrit dans un contexte plus large de promotions Black Friday incluant divers appareils électroniques.

Autres promotions Black Friday sur Amazon

Amazon propose également d'autres offres durant le Black Friday, comme l'Airfryer Ninja Double Stack XL à 169,99 euros au lieu de 269,99 euros. L'Amazon Fire TV Stick HD est disponible à 23,99 euros au lieu de 64,99 euros, et une machine à café De'Longhi à 329 euros au lieu de 399,99 euros.

Les promotions continuent avec une cocotte Le Creuset Signature à 355,11 euros au lieu de 698 euros, et un blender chauffant Moulinex à 74,98 euros au lieu de 129,99 euros. Un sapin de Noël artificiel Nordmann est proposé à 262,42 euros au lieu de 349,90 euros, et une machine à coudre électrique à 129,97 euros au lieu de 149,99 euros.

D'autres articles incluent une batterie de cuisine Tefal 20 pièces à 119,99 euros au lieu de 229,99 euros, un étendoir à linge à 4 niveaux à 23,99 euros au lieu de 29,99 euros, et des baskets Skechers à 34,95 euros au lieu de 69,95 euros.

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Offres sur les aspirateurs et robots ménagers

La section aspirateurs et électroménager présente le Robot Dreame L10s Ultra Gen 2 à 329 euros au lieu de 499 euros. Un mini robot laveur de vitres Ecovacs est proposé à 199 euros au lieu de 299 euros, et un robot aspirateur laveur Roborock à 299,99 euros au lieu de 599,99 euros.

Les appareils Tineco Floor One incluent le modèle S7 Stretch Steam Nettoyeur Vapeur à 329,99 euros au lieu de 549,99 euros. Le Tineco Floor One i5 Stretch Aspirateur Laveur est à 149,99 euros au lieu de 219 euros, et le modèle S6 à 189,99 euros au lieu de 299,99 euros. Il est possible de devenir membre Amazon Prime gratuitement via un lien dédié.