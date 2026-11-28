Profitez d'une remise immédiate sur la manette DualSense Sony. Prix réduit à 54,99 euros chez Cdiscount au lieu de 65 euros. Retour haptique et gâchettes adaptatives inclus.

Une offre promotionnelle de durée limitée est actuellement disponible sur la plateforme de vente en ligne Cdiscount concernant la manette DualSense de la console PlayStation 5. Le fabricant Sony Interactive Entertainment propose ce périphérique de contrôle au prix de 54,99 euros, marquant une baisse significative par rapport à son tarif standard. Cette réduction s'applique spécifiquement au coloris Midnight Black, offrant une esthétique noire unie qui plaît aux utilisateurs. La promotion s'inscrit dans une stratégie commerciale visant à attirer les gamers sur la marketplace française avec des accessoires phares.

Caractéristiques Techniques et Immersion Haptique

La technologie de retour haptique intégrée à la DualSense repose sur des actuateurs linéaires de précision. Ce mécanisme génère des vibrations nuancées directement dans les paumes des utilisateurs, remplaçant les secousses uniformes des contrôleurs traditionnels. Ces vibrations s'adaptent dynamiquement à chaque événement visuel à l'écran, créant une immersion sensorielle profonde. Les gâchettes adaptatives situées sous les doigts index ajoutent une dimension physique à cette expérience. Elles opposent une résistance variable à la pression exercée, permettant de simuler la tension d'un arc tendu ou la friction d'un système de freinage.

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Le design ergonomique de l'objet a été étudié pour épouser la forme des mains, garantissant une prise stable même lors de sessions de jeu prolongées. La connectivité multi-appareils permet d'utiliser ce unique contrôleur avec la console PlayStation 5 ainsi qu'avec des ordinateurs personnels. Cette compatibilité élimine la nécessité de posséder des modèles différents pour chaque plateforme. La liaison sans fil assure une liberté de mouvement totale, supprimant les câbles et permettant aux joueurs de s'installer confortablement sur un canapé ou même sur le tapis.

Confiance des Consommateurs et Avis Clients

La réputation de ce produit se reflète dans les évaluations laissées par la communauté des acheteurs. Sur la base de 2 224 avis recensés, la manette DualSense obtient une note moyenne de 4,7 sur 5. Ces retours d'expérience confirment la fiabilité et le confort d'utilisation du dispositif. Plusieurs parents mentionnent spécifiquement la satisfaction de leurs enfants après l'acquisition de cette manette. Cette approbation familiale souligne l'adéquation du produit pour un usage diversifié, allant du jeu solo intensif aux soirées multijoueurs en réseau.

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Le microphone intégré représente une autre fonctionnalité prisée par les utilisateurs. Il permet une communication directe avec les coéquipiers pendant les parties en ligne. Cette fonctionnalité fonctionne sans nécessiter le branchement d'accessoires supplémentaires, simplifiant ainsi la configuration du setup gaming. La clarté audio et la facilité d'accès au microphone contribuent à l'expérience collaborative des jeux en ligne. Les utilisateurs apprécient également la finition du coloris Midnight Black, qualifié de beau et discret par certains acheteurs.

Contexte Commercial et Autres Offres Cdiscount

Cette promotion s'inscrit dans un large éventail d'offres disponibles sur la boutique en ligne pour les produits liées aux Jeux-Vidéo. Les prix affichés varient selon les titres et les plateformes de jeu concernées. Par exemple, le titre GTA 6 est proposé à 79,99 euros, tandis que EA SPORTS FC 27 sur PS5 est vendu 60,36 euros. Pour les utilisateurs de la console Nintendo Switch, le pack Super Mario Galaxy incluant les deux premiers volets est disponible à 51,49 euros.

La gamme proposée inclut également Marvel's Wolverine sur PS5 au prix de 69,99 euros et Crimson Desert Day One Edition à 69,99 euros. Les amateurs de la franchise Pokémon peuvent trouver Légendes Pokémon: Z-A sur Nintendo Switch à 44,16 euros. Une station de recharge rapide à deux ports de type C pour manette PS5 est également proposée à 19,99 euros. Ces tarifs s'ajoutent à la réduction de 10,01 euros sur la manette DualSense, qui passe de 65 euros à 54,99 euros.

Conditions de Livraison et Services Associés

Cdiscount propose également des services logistiques spécifiques pour accompagner ces achats. L'offre de livraison express et gratuite est mentionnée comme une option disponible pour les clients. Les utilisateurs peuvent tester l'abonnement Cdiscount à volonté sans frais immédiats. Il est important de noter que cette offre sur la manette DualSense est à durée limitée. La promotion s'applique dans la limite des stocks disponibles auprès du revendeur. Les conditions générales de cette vente restent soumises aux mentions légales visibles sur le site officiel.