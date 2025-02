Mandat d'arrêt et amende réclamés contre l'ancien joueur de rugby Rocky Elsom

Le parquet a requis un mandat d'arrêt et une amende de 630 000 euros contre l'ancien capitaine des Wallabies, Rocky Elsom, jugé pour dilapidation des fonds du Racing Club de Narbonne Méditerranée pendant son mandat de président.

Le parquet a requis un mandat d'arrêt et une amende de 630 000 euros contre Rocky Elsom , l'ancien capitaine des Wallabies, absent à nouveau lors du procès mais représenté par son avocat, Me Yann Le Bras. L'ancien troisième ligne avec 75 sélections était resté introuvable pendant la première procédure. Absent lors du procès, il avait invoqué non avoir été informé de la date de l'audience.

Il avait donc contesté le premier jugement, dans lequel un mandat d'arrêt international avait été émis contre lui. Narbonne, champion de France en 1936 et 1979, avait été placé en liquidation judiciaire et relégué en Fédérale 1 en 2018, après des années de difficultés financières. « Le problème n'est pas de savoir si le club allait bien avant la présidence de l'ex-international australien », a déclaré l'avocat de la partie civile, Me Patrick Tabet, représentant le liquidateur judiciaire du club. « Le problème, c'est tout l'argent qu'il a dilapidé quand il était président. C'est ça, le vrai sujet : avait-il le droit de le faire ou s'agissait-il d'un abus de biens sociaux ? » , a poursuivi Me Tabet.79 000 euros à un ancien entraîneur « Il n'y a pas d'abus de biens sociaux dans cette affaire », a toutefois soutenu Me Le Bras, conseil de Rocky Elsom, demandant la relaxe pour son client. « Qui n'a ni volé, ni pillé ce club durant les dix mois où il était en fonction avant un changement de gouvernance, mais essentiellement payé des salaires dus à des joueurs et une facture au distributeur de bière ». Président du Racing Club de Narbonne Méditerranée en 2015-2016, M. Elsom est notamment poursuivi pour avoir versé 79 000 euros à un ancien entraîneur « alors que rien ne pouvait le justifier », ou encore avoir embauché comme directeur général, pour environ 7 200 euros par mois, un individu vivant en Australie « qui n'est jamais venu à Narbonne » et « n'a fait aucune prestation » pour le club, selon Me Tabet. Lors du premier procès, le tribunal l'avait reconnu coupable d'abus de biens sociaux, de faux et usage de faux, et l'avait condamné à cinq ans de prison, ainsi qu'à payer 705 000 euros à la partie civile.La procédure en cours « ne concerne aucunement » le club dans sa forme juridique actuelle, créée après les faits, a souligné la semaine dernière la direction du RCNM, qui évolue aujourd'hui en Nationale après avoir échoué de peu à accéder à la Pro D2 la saison passée. La décision dans ce second procès sera rendue le 14 mars.





ladepeche31 / 🏆 17. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Rugby Rocky Elsom Racing Club De Narbonne Méditerranée Abus De Biens Sociaux Justice

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Procès de Rocky Elsom : Demande de mandat d'arrêt et d'amendeL'ancien capitaine des Wallabies, Rocky Elsom, est jugé une nouvelle fois pour des accusations d'abus de biens sociaux lors de son mandat de président du Racing Club de Narbonne Méditerranée. Le ministère public a demandé un mandat d'arrêt et une amende de 630 000 euros contre lui.

Lire la suite »

Trois ans de prison requis contre Rocky Elsom, l'ex-président de NarbonneLe parquet de Narbonne a requis trois ans de prison ce vendredi à l'encontre de l'ancien international australien Rocky Elsom. L'ex-président de Narbonne était rejugé pour abus de biens sociaux après avoir fait opposition à une première condamnation.

Lire la suite »

Rugby : 'Il n’est jamais venu à Narbonne…' Condamné à 5 ans de prison, pourquoi l’ancien président du club RocAncien Wallabies, Rocky Elsom va être rejugé à partir de vendredi 14 février au tribunal de Narbonne pour abus de bien sociaux lorsqu’il était président du RCNM entre 2015 et 2016.

Lire la suite »

L'icône du basket libanais Fadi el-Khatib visé par un mandat d'arrêt internationalFadi el-Khatib, ancien joueur de basket international et légende du Liban, a été placé sur la liste rouge d'Interpol suite à un mandat d'arrêt international pour extorsion, chantage et menaces de mort. L'affaire remonte à 2020 et concerne des transferts d'argent et des menaces de révélation de photos privées.

Lire la suite »

Trump Impose Sanctions sur la CPI après Mandat d'arrêt contre NetanyahuLe président américain Donald Trump a signé un décret imposant des sanctions à la Cour pénale internationale (CPI) suite à l'émission d'un mandat d'arrêt contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu pour crimes de guerre. Le décret interdit l'entrée aux États-Unis aux dirigeants, employés et agents de la CPI, ainsi que leurs proches, et gèle leurs avoirs américains. Les Pays-Bas, pays hôte de la CPI, ont exprimé leur regret face à cette décision.

Lire la suite »

Bachar al-Assad Visé par un Nouveau Mandat d'Arrêt pour Crimes de GuerreLe président syrien déchu Bachar al-Assad est visé par un nouveau mandat d'arrêt émis par des juges français pour complicité de crime de guerre liés à un bombardement d'une zone d'habitations civiles en Syrie en 2017. Ce mandat d'arrêt, le deuxième émis par les juges français, fait suite à une enquête sur la chaîne de commandement militaire ayant mené à l'attaque.

Lire la suite »